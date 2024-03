Ricchi e Poveri da record: otto remix di ‘Ma non tutta la vita’ in una settimana

I Ricchi e Poveri come Annalisa. Se la cantante di 'Sinceramente' sta creando una grande attesa sui social network in vista dell'uscita del remix del brano firmato nientemeno che da Bob Sinclar, Angela Brambati e Angelo Sotgiu non sono da meno. Anzi. Nella notte fra oggi giovedì 28 marzo e domani venerdì 29 marzo escono infatti ben quattro remix di 'Ma non tutta la vita'.

Con questa canzone i Ricchi e Poveri non hanno solo animato il Festival di Sanremo e scalato le classifiche dopo la kermesse, ma stanno facendo anche il pieno di visualizzazioni e stream: quasi 18 milioni di ascolti su Spotify.

Oltre al fatto che 'Ma non tutta la vita' è diventato ormai un brano di vero culto. E infatti ecco arrivare i remix, otto in totale fra quaesta settimana e la prossima. A mezzanotte di oggi escono quelli di Populous, Gima, Ckrono e di Lorenzo_Bitw, mentre nella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 aprile sarà la volta degli altri quattro ad opera di Protopapa & Hey Cabrera!, Atcg, Marquis e Splendore.

Remix tutti da ballare e che sicuramente terranno compagnia ai frequentatori di molti club italiani almeno sino all'autunno. Pensate forse di riuscire a liberarvi di questo tormentone nei mesi estivi? 'Ma non tutta la vita' sicuramente, ma di certo almeno fino al prossimo Festival di Sanremo i Ricchi e Poveri ci terranno compagnia.