Chi è Anna Sawai, protagonista di ‘Shogun’

Nell’ultima edizione degli Emmy Awards, c’è una serie tv che ha battuto ogni record. Con ben 25 nomination, è riuscita a trionfare in 18 categorie. Mai prima d’ora era accaduto. Parliamo di Shogun, la serie da noi in onda su Disney+, che nella serata di domenica 15 settembre si è portata a casa 18 premi, incluso quello più importante, per il miglior titolo drammatico. Protagonista principale, nei panni di Lady Mariko, è Anna Sawai.

Chi è Anna Sawai, la protagonista della serie “Shogun”

Anna Sawai è nata l'11 giugno 1992 a Wellington, in Nuova Zelanda, ed è un'attrice e cantante. Si è trasferita in Giappone con la sua famiglia quando aveva solamente dieci anni. Il padre, infatti, lavorava per una azienda di elettronica e, visto il lavoro importante e sempre più richiesto, si è spostato con la famiglia. La madre, invece, era insegnante di pianoforte. Ha ottenuto il suo primo ruolo di attrice un anno dopo il suo trasferimento ed era il personaggio principale nella produzione televisiva nipponica di Annie. Il suo esordio, invece, nel mondo del cinema è avvenuto nel film di arti marziali "Ninja Assassin" di James McTeigue del 2009. Prima di intraprendere principalmente la strada della recitazione, Anna è diventata famosa in Giappone come una delle cantanti del gruppo femminile Faky, in attività dal 2013 al 2018. Successivamente ha deciso di tornare a recitare in alcune serie giapponesi, con diversi ruoli secondari. Anni dopo, però, c’è stata la vera svolta nella sua carriera. L’attenzione a livello internazionale è nata grazie ai ruoli nel film d'azione "F9" (2021) e nella serie tv di Apple TV+ "Pachinko" (in onda ancora oggi, dopo il debutto nel 2022). Successivamente è stata scelta per il cast di "MonsterVerse Monarch: Legacy of Monsters" e nella serie drammatica storica "Shogun" (2024).

Come già evidenziato, grazie a quest’ultimo ruolo principale, ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Con questo riconoscimento, la Sawai è diventata la prima attrice giapponese a conquistare un Primetime Emmy Award e la prima attrice di origine asiatica a trionfare in quella categoria. Parla correttamente inglese e giapponese e, attualmente, risiede a Tokyo.

Il successo di Shogun

La serie televisiva drammatica creata da Rachel Kondo e Justin Marks è tratta dal romanzo del 1975 di James Clavell, già adattato in una miniserie nel 1980. Inizialmente era prevista come una “limited serie”, ovvero con un numero di puntate deciso e stabilito, con un inizio e una conclusione. I primi due episodi sono stati rilasciati il 27 febbraio 2024 mentre i rimanenti a cadenza settimanale fino al 23 aprile 2024.

Visto il consenso assoluto da parte della critica e del pubblico, i piani iniziali legati alla serie sono cambiati in corso d’opera. Sono state confermate, infatti, le produzioni di una seconda e di una terza stagione, ancora – ovviamente – senza una data precisa legata all’uscita in streaming su Disney+ (per noi). “Plauso universale” è il commento che riassume la maggior parte delle opinioni della critica internazionale, entusiasta nei confronti della serie tv. Apprezzata anche la scelta di concentrarsi, nel racconto, sui personaggi giapponesi rispetto a quanto avvenuto nell’adattamento del 1980, che vedeva attenzione soprattutto sul personaggio di John Blackthorne.