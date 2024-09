Cinema ottobre 2024, non solo Joker. I film più interessanti in uscita

Ottobre 2024 sarà un mese ricco e molto interessante per gli amanti del cinema. Sono previste numerose uscite, con pellicole di diverso genere, in grado di accontentare buona parte del pubblico. Ecco, a seguire, un elenco con alcuni dei titoli più interessanti e di richiamo che saranno disponibili nella sale italiane.

I film in uscita al cinema a ottobre

Il mese si apre con l’atteso (e anche discusso) secondo capitolo del personaggio interpretato da Joaquin Phoenix: "Joker: Folie à Deux". Accanto all’attore troviamo Lady Gaga, nuovamente prestata al cinema dopo i precedenti impegni con “A star is born” e “House of Gucci”. Dalla trama disponibile e dalle anticipazioni, il film si apre dove si era concluso il capostipite, Il comico fallito Arthur Fleck si trova detenuto all'Arkham State Hospital e proprio lì incontra l'amore della sua vita, Harley Quinn. A seguito del suo rilascio, i due iniziano una disavventura romantica. Per la prima volta non si sente più invisibile bensì considerato. Vede in lei la sua prima opportunità di essere finalmente visto e accolto. Ma un interrogativo lo attanaglia: Harley è innamorata di lui o di Joker? Al cinema dal 2 ottobre 2024. Il 10 ottobre sarà disponibile una pellicola intensa e commovente intitolata “Il ragazzo con i pantaloni rosa”, interpretato da Samuele Carrino e Claudia Pandolfi, nei panni della madre. Al centro della trama, ispirato alla storia vera, c’è il racconto del quindicenne Andrea Spezzacatena che il 20 novembre del 2012 decide di togliersi la vita dopo aver subito diversi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola. Disponibile dal 10 ottobre. Il 30 ottobre ritroveremo Demi Moore protagonista di una pellicola pronta a far riflettere e più adatta che mai al periodo sociale e storico che stiamo vivendo. Parliamo di “The Substance” che narra, in un futuro distopico, come sia possibile generare un'altra versione di se stessi, più giovane, più bella, maggiormente perfetta. Tutto ciò che bisogna fare è condividere il tempo con quell’altra metà di noi. Una settimana per uno, una settimana per l'altro è – nella teoria – il tempo da suddividere con la nostra migliore versione possibile, priva di qualsiasi difetto. In un mondo dove l’ossessione fisica e quella legata al tempo che passa sembrano essere sempre più elementi cardine per molte persone, il film punta il dito sulla società che vuole le donne eternamente giovani e sorridenti e non assegna alcun valore alla loro maturità. Dal 30 ottobre. Giusto in tempo per Halloween – e la scelta non è sicuramente un caso – dal 31 ottobre arriverà finalmente anche in Italia “Longlegs”.Diventato un piccolo caso (e già cult) in America, il film vede protagonisti Nicolas Cage e Alicia Witt. Paragonato a “Il silenzio degli innocenti”, racconta le vicissitudini dell’agente dell'FBI Lee Harker a cui viene assegnato a un caso irrisolto di un serial killer. Inaspettatamente emergono prove legate all’occulto e la poliziotta viene a conoscenza di un legame personale con l'assassino. La corsa contro il tempo inizia e deve fermarlo prima che colpisca nuovamente. Costato meno di 10 milioni di dollari, ad oggi ne ha incassati oltre 108 in tutto il mondo, con alcuni Paesi ancora in attesa di poterlo vedere nella sale. Un successo di pubblico e di critica.