Angoscia per Kinsella. Il dramma della scrittrice : "Ho un tumore al cervello"

Ha incarnato nei suoi libri la leggerezza e la spensieratezza di ragazze sveglie e un po’ avventate. Il suo successo planetario si è tradotto in film (I Love Shopping, 2009, con Isla Fisher) e la sua è parsa a tutti la favola bella di una giovane donna che ce l’ha fatta realizzando i suoi sogni. Adesso scopriamo con sconcerto che il sogno si è infranto. La scrittrice britannica Sophie Kinsella – pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham, 54 anni e 5 figli, autrice da milioni di copie con la saga chick lit di I Love Shopping, coi cliché del vecchio romanzo rosa attualizzati nell’umorismo, nell’autodeterminazione e nel post femminismo – ha infatti rivelato pubblicamente di avere un cancro al cervello "aggressivo", che le è stato diagnosticato un anno e mezzo fa. L’autrice ha spiegato di aver dovuto affrontare la terribile diagnosi negli ultimi mesi del 2022, di aver subito un intervento chirurgico e di essersi sottoposta a cicli di radioterapia e di chemioterapia. Ha preferito mantenere il più stretto riserbo sulle sue condizioni fino a oggi, per dare tempo ai figli di elaborare le cose. Solo adesso si è decisa a condividere la notizia come gesto di rispetto verso la sua comunità di fan e di solidarietà nei confronti di altri malati. Una scelta fatta in passato da non poche altre celebrità e di recente persino da membri della famiglia reale britannica, da re Carlo III alla 42enne principessa di Galles, Kate.

"Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute – ha scritto Kinsella sui social – e aspettavo di avere la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo". La scrittrice ha assicurato di essere seguita nelle cure dagli specialisti del prestigioso University College Hospital di Londra. "Al momento tutto è stabile e in generale mi sento molto bene – ha proseguito – anche se avverto molta stanchezza e la mia memoria è ancora peggiore di prima! Sono così grata alla mia famiglia, ai miei amici, ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curata, ai miei lettori per il costante sostegno. A chi è malato come me mando amore e i migliori auguri, così come a coloro che li sostengono".

Silvia Gigli