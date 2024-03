Alvaro Soler e Melanie Kroll presto genitori: la coppia lo rivela ai fan

Alvaro Soler sarà presto papà. Il cantante ha annunciato la notizia della gravidanza della moglie, Melanie Kroll, attraverso un tenero video condiviso su Instagram. Nelle immagini si vedono i due sposi mentre si trovano vicino ad una spiaggia, intorno ad un tavolino, mentre stanno per sorseggiare una bevanda calda. Ma il cantante alza il quotidiano che tiene tra le mani e possiamo leggere che il “bambino numero 1” è in arrivo, insieme all’immagine di una ecografia. A quel punto, i due sorridono, sereni, mentre lei mostra il pancino e lui le dà un tenero bacio, con aria entusiasta. Alvaro Soler e Melanie Kroll hanno iniziato una relazione nel luglio 2022. Il cantante si era lasciato dopo una relazione durata cinque anni con la cantante Sofía Ellar. L’amore tra i due è stato immediato e in pochi mesi i due hanno deciso di convolare a nozze. A maggio 2023, infatti, si è celebrato il matrimonio civile in Germania. Proprio lì i due vivono, adesso, nell’attesa di diventare presto genitori, per la prima volta.

Alvaro Soler, chi è il cantante esploso con il tormentone “El mismo sol”

Sembra passato pochissimo tempo da quando Alvaro Soler è diventato famoso in tutto il mondo grazie al brano “El Mismo Sol”. Invece sono passati ben 9 anni, era il 2015. Il pezzo ebbe un tale riscontro da essere inciso anche in collaborazione con Jennifer Lopez per trainare le vendite nel mercato discografico negli Stati Uniti. Intanto, però, l’Europa lo aveva già scoperto e iniziato a seguire con interesse e curiosità. Un anno dopo, nel 2016, esce un altro pezzo, “Sofia”, che ottiene la medesima attenzione del singolo d’esordio. Entrambe le canzoni fanno parte del suo disco di debutto, “Eterno Agosto”. In Italia, l’album – anche grazie alla riedizione - riesce a raggiungere la vetta della classifica Fimi. Nel nostro Paese, Alvaro Soler diventa un vero e proprio fenomeno. L’affetto del pubblico è tale che viene scelto per essere giudice di X Factor Italia, in onda su Sky, nella decima edizione del talent show. E riesce anche a trionfare, portando alla vittoria il gruppo della sua squadra, i Soul System. Nel 2017 è stato invitato come ospite al Festival di Sanremo. A settembre 2018 vede la luce il secondo lavoro dell’artista anticipato dal singolo “La cintura”, uscito a marzo di quello stesso anno. Il brano ha un buon successo di vendite, arrivando al secondo posto della chart italiana, sebbene non sia riuscito ad ottenere lo stesso riscontro ottenuto dalle precedenti hit, “El mismo sol” e “Sofia”. Il disco “Mar de colores” non va oltre la decima posizione. Nel marzo 2021 è il momento di “Magia”, pezzo che anticipa il terzo progetto discografico di Alvaro Soler. La canzone però passa inosservata. Nel nostro Paese non va oltre il 57esimo gradino, in Spagna – addirittura – si ferma al 100esimo posto. L’album omonimo, pubblicato nel luglio 2021, si ferma al 32esimo posto. Bene, invece, le vendite in Svizzera e in Germania dove tocca, rispettivamente, il secondo e terzo gradino delle chart.