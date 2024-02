All’asta il prototipo del Libretto rosso

Un’edizione del prototipo a stampa di Citazioni dalle opere del presidente Mao Tse-Tung, noto come Libretto rosso o Il libro delle Guardie rosse, sarà messa in vendita da Chiswick Auctions a Londra giovedì 29 febbraio. Il piccolo libro rosso, che fa parte di una delle più grandi collezioni private al mondo di cimeli della Rivoluzione culturale cinese, sarà offerto per la prima volta all’asta con una stima di 30.000 - 35.000 sterline (35.000 - 41.000 euro).