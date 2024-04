Aiuto alla ricerca grazie a Citrus e alla Fondazione. Umberto Veronesi

Oltre due milioni di limoni, ossia più di 500mila retine vendute, che hanno permesso di raccogliere 210mila euro per finanziare la ricerca scientifica di altissimo profilo. Sono i numeri dell’ottava edizione de i ’Limoni per la ricerca®’, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi Ets realizzato in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano, che si è tenuta dal 3 al 16 marzo con un grande successo. Per ogni retina messa in vendita al costo di 2 euro, Citrus l’Orto Italiano ha devoluto 40 cent alla Fondazione Veronesi per finanziare il lavoro annuale di 45 tra medici e ricercatori.

"Grazie alla sensibilità di tutti coloro che hanno sostenuto questa edizione potremo continuare il nostro impegno nel finanziamento alla ricerca scientifica d’eccellenza" ha affermato Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi. "Questo progetto ha un grande valore e lo dimostra la crescente partecipazione della

grande distribuzione organizzata, presente su tutto il territorio nazionale" ha commentato spiega Marianna Palella, CEO

e Founder di Citrus l’Orto Italiano (in alto in foto con Monica Ramaioli).