Affari Tuoi, la Rai si assicura le prossime tre stagioni

Roma, 28 giugno 2024 – La Rai blinda ‘Affari Tuoi’. Il consiglio di amministrazione ha approvato oggi il contratto per le edizioni del triennio 2024-27 del programma dell'access prime time. Già decisa la conduzione per la prossima stagione che partirà a settembre: sarà Stefano De Martino a raccogliere il testimone dopo l'addio di Amadeus, passato a Discovery. I palinsesti hanno, dunque, confermato le indiscrezioni che circolavano da un po'.

Tra le decisioni assunte dal Cda c'è anche il via libera all'offerta per l'acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A, sempre per il triennio 2024-2027.

Nella seduta è stato esaminato anche il piano di interventi finalizzato all' ottimizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare dell'azienda con specifico riferimento all'area di Roma: in tale ambito è stato approvato il contratto preliminare per l'affitto dell'immobile 'polmone' sito in Via Alessandro Severo in cui – in relazione ai lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini – sarà temporaneamente trasferita, nel secondo semestre 2025, la sede direzionale.