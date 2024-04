Addio a Chris Cross, bassista degli Ultravox: il ricordo commosso dei compagni di band

Il bassista degli Ultravox Chris Cross è morto a 71 anni: lo ha annunciato lo storico frontman della band britannica protagonista della new wave, Midge Ure, ricordandolo come "il collante capace di tenere insieme il gruppo". Il musicista, al secolo Chris Allen, era ricordato come co-autore del celebre successo del 1981, Vienna. Anche il tastierista della band, Billy Currie, gli ha reso omaggio: "È molto triste sentir parlare di Chris... Abbiamo passato dei momenti meravigliosi insieme. Ridendo soprattutto".