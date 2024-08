Capelli, i segreti dell’acqua di riso: come usare l’antico rimedio giapponese che spopola sui social

Su TikTok, l'acqua di riso continua a spopolare come rimedio per ottenere capelli super lucenti, facendo presa soprattutto su coloro che sognano una chioma brillante e luminosa. L'hashtag #ricewater è sempre più virale, in linea con altre tendenze social come #liquidhair, #glossyhair e #glasshair, tutte accomunate dall'obiettivo di raggiungere una lucentezza impeccabile delle chiome. Ne sanno qualcosa anche personaggi famosi del calibro di Kim Kardashian e la rapper Cardi B.

Antico rimedio

I trend moderni, del resto, si rifanno a un antico rimedio giapponese del tutto naturale, come il rituale Yu-Su-Ru e secondo quanto è documentato anche nel ‘Journal of Cosmetic Science’. Durante il periodo Heian (794-1185 d.C.), le nobildonne nipponiche, che portavano le chiome lunghe fino al pavimento, le curavano costantemente utilizzando l'acqua di cottura del riso.

Preparazione

Il procedimento è semplice e può essere realizzato anche a casa propria. Si mescolano due tazze d'acqua fredda con una tazza di riso ben risciacquato. Si filtra, infine, il liquido ottenuto. Non è necessario cuocere i chicchi, ma è fondamentale lasciarli fermentare in un contenitore sigillato per 24-48 ore, un processo, quest’ultimo, che potenzia l'efficacia del trattamento.

Modalità d’uso

L'acqua di riso può essere utilizzata come pre-shampoo, applicandola su cuoio capelluto e lunghezze per 20 minuti prima del lavaggio, oppure come trattamento dopo la detersione dei capelli. Per rendere l’azione del composto ancora più efficace, conviene distribuirlo ciocca per ciocca e massaggiarlo sulle radici. Si può poi completare l’hair routine con un balsamo o una maschera idratante, applicando infine un finish sigillante, come un olio o un siero, per mantenere i capelli ancora più lucenti e compatti.

Benefici

L'acqua di riso leviga la cuticola della fibra capillare e la ammorbidisce dal momento che, tra le varie sostanze, contiene inositolo, una molecola con proprietà nutrienti e antistatiche, che penetra nel capello e continua a svolgere la sua azione anche dopo il risciacquo. Inoltre, è ricca di minerali come potassio e sodio che reidratano i capelli secchi, ferro e zinco rafforzano la struttura capillare. Le vitamine del gruppo B e la E proteggono dai danni dei radicali liberi, causati dall'esposizione ai raggi UV e all'inquinamento.

Precauzioni

Non tutti i tipi di capelli reagiscono allo stesso modo all'acqua di riso. Conviene, dunque, iniziare con un trattamento settimanale e verificare l’eventuale reazione del cuoio capelluto. Se non ci sono effetti negativi, si può aumentare la frequenza fino a due volte alla settimana. È fondamentale, ad ogni modo, non abusare dell'acqua di riso: l’elevato contenuto di amido e proteine, in dosi consistenti, potrebbe seccare i capelli e compromettere l'equilibrio della cute.