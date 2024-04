A passeggio sui sentieri più belli dello Stivale

Riflettori accesi sul progetto ’Scopri l’Italia che non Sapevi - Viaggio Italiano’. Tra le attività portate avanti, ora, ce n’è una volta alla valorizzazione del turismo lento, una modalità di viaggio che permette di assaporare appieno anche angoli meno noti della nostra Penisola.

È ’Cammini Aperti’ che ideato dalla Regione Umbria – come capofila per il turismo slow – si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari promuovendo i valori dell’accessibilità. Appuntamento il 13 e 14 aprile con 42 cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa iscrizione sul portale www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti

Le passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 chilometri.