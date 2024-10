Sua Maestà la ciliegia. L’oro rosso della tavola

Forse non avrà il fascino della ’Partita a Scacchi a Personaggi viventi’, ma si difende alla grande. Stiamo parlando della Ciliegia di Marostica IGP, prodotto d’eccellenza a livello locale ma non solo. La si può gustare in tanti modi: ossequiando il celebre detto in base al quale l’una tira l’altra o utilizzandola in innumerevoli ricette: per esempio cimentandosi con la classica torta di ciliegie. Ma si può osare un po’ di più accompagnando il prezioso quanto gustoso frutto anche al pollo e all’anatra. Non mancano ovviamente squisiti biscotti, liquori e altre bevande ricavate dall’oro rosso di Marostica.