Natale nelle Marche: le destinazioni più suggestive dove vivere l’atmosfera delle feste

I borghi delle Marche sono tra le cornici più suggestive per apprezzare il Natale in ogni sua forma, con splendide vedute sul mare, fortificazioni medievali, zone montuose e la neve che imbianca i Monti Sibillini. Prodotti tipici, ciaspolate ma soprattutto mercatini, stand, presepi artigianali e viventi, affiancati da calendari originali ricchi di eventi. Evitiamo volutamente in questo articolo le destinazioni più conosciute durante le festività, come Candele a Candelara o Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e il capoluogo di regione Ancona. Scopriamo piuttosto borghi e cittadine dal fascino insolito, pronte ad accogliervi in vesti natalizie.

1. Pergola (PU)

Il Natale del grazioso borgo di Pergola, noto soprattutto per il Museo dei Bronzi Dorati, è all’insegna del Cioccovisciola, la gustosa festa del cioccolato e del visciolato che si tiene tra i vicoli del centro storico nel weekend dell'Immacolata, pur lasciando una golosa scia nelle giornate successive. L’intero periodo festivo vedrà la fusione di tradizioni, cioccolateria e pasticceria di qualità, con mercatini natalizi, idee regalo, artisti, musica e animazione fino al 6 gennaio.

Il centro storico di Pergola agghindato per il Natale

Accolgono i visitatori il grande albero e il presepe artistico su note natalizie, inoltre in Piazza Ginevri è stata allestita una pista di ghiaccio, dove adulti e bambini potranno trascorrere ore di divertimento. Tra le eccellenze enogastronomiche locali ricordiamo per l’appunto il visciolato, un vino aromatizzato che si potrà degustare grazie alla presenza dei produttori locali, abbinandolo al cioccolato o ai dolci invernali.

Pergola è anche una delle tappe del treno storico della Subappennina Italica, che trasporta nell’entroterra di Pesaro e Urbino tantissimi visitatori da tutte le Marche e non solo. L’iniziativa è un’occasione unica per scoprire i tanti tesori della cittadina, che rientra tra i Borghi più Belli d’Italia: chiese, palazzi, vicoli, scorci e il museo che custodisce l’unico gruppo di bronzo dorato giunto dall’età romana ai nostri giorni.

2. Castignano (AP)

Fino al 6 gennaio a Castignano prende vita un Natale vivace tra consuetudini antiche, divertimento e momenti di convivialità. Il centro storico di questa culla templare ospiterà allegri mercatini a partire dall’iniziativa Natale al Borgo, con oltre venti espositori che proporranno prelibatezze tipiche e prodotti artigianali per la Festa dell'Immacolata e oltre. Non mancheranno le degustazioni, i laboratori, gli aperitivi natalizi e la Musica sotto l’Albero, con alcune proposte pensate appositamente per i bambini.

Tra le idee più originali letterine agli Elfi o a Babbo Natale e animazioni a tema per ogni età, con particolare attenzione alle famiglie; e ancora giochi, tante sorprese, pomeriggi di puro divertimento in calendario. Il 24 dicembre il Natale a Castignano diventerà ancora più speciale grazie all’arrivo di Babbo Natale, il quale alle 15.30 in Piazza Umberto I consegnerà i regali ai bambini del paese. Altra data da segnare in agenda è il 27 dicembre, quando presso la sede della Società Operaia Castignanese si terrà la proiezione di film per bimbi e ragazzi, mentre il 29 l’AVIS Comunale di Castignano organizzerà TOMBOLAVIS, la tradizionale tombolata aperta a tutti i cittadini.

Castignano festeggerà come da tradizione l'arrivo del nuovo anno

Si va quindi ad anno nuovo: il 4 gennaio è previsto un laboratorio di riciclo creativo, durante il quale le giovani generazioni potranno preparare a mano la propria Befana da portare a casa con sé. Infine, il 6 gennaio la Pro Loco darà vita presso la Struttura Polifunzionale Predaia a un pomeriggio di giochi e animazione in attesa della celebre vecchina, la quale chiuderà in bellezza il ciclo di festeggiamenti natalizi.

Una nota di creatività è data dai presepi artigianali aperti al pubblico, veri capolavori che raccontano la magia della Natività e rappresentano piccole opere d’arte in grado di affascinare visitatori di ogni età. Dunque un Natale unico, dove la tradizione si intreccia con l’artigianato e i prodotti locali, creando un’esperienza senza uguali.

3. Corinaldo (AN)

Un altro borgo medievale immerso tra le colline marchigiane di grande bellezza è Corinaldo, che in questo periodo si trasforma in un incantevole villaggio natalizio dall’atmosfera festosa. Le vie e le piazze del centro storico sono animate da spettacoli, artisti di strada, mercatini e installazioni luminose, in un tripudio di luci, colori e decorazioni scenografiche; di particolare creatività le figure tridimensionali e i tappeti luminosi, che decorano questo piccolo gioiello marchigiano protetto da una cinta muraria di quasi un chilometro ottimamente conservata. Decorati e illuminati a festa anche la famosa scalinata del Pozzo della Polenta e il nuovo affaccio sulla Piazzetta della Rotonda, scenari davvero fiabeschi.

Il borgo di Corinaldo si prepara ad accogliere il Natale

Fino al 6 gennaio Corinaldo sarà di fatto una sorta di grande Castello di Babbo Natale, movimentato grazie a tante attività: la parata di Natale con artisti di strada, marching band a tema, figuranti e sbandieratori; le nuove luminarie con anche installazioni luminose e proiezioni, tra cui il suggestivo cielo stellato; la casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno lasciare la loro letterina; il Christmas Craft Lab a cura di Corilab, ovvero laboratori artigianali creativi per realizzare regali, sorprese e oggetti fatti a mano guidati da esperte craftmaker.

Segnaliamo inoltre il Boschetto degli Elfi, un’area addobbata a tema con animazioni, giochi tradizionali, babydance e spettacoli, ideale per i più piccoli. Non mancherà nemmeno una colonna sonora basata su una Christmas Playlist grazie alla postazione dj, come pure i Mercatini di Natale lungo Via del Corso, dove sarà possibile acquistare oggetti d’artigianato di qualità e prodotti tipici dell’enogastronomia locale dei produttori di TIPICA, lo shop dell’ufficio turistico IAT. Infine, sotto il Loggiato è stata allestita l’area ristoro con castagne e vin brulè, mentre visite guidate a tema saranno disponibili per tutto il periodo delle festività.

4.Recanati (MC)

Nella città natale di Giacomo Leopardi le festività si accendono di magia con il programma ‘Natale d’Incanto’, pensato per regalare momenti speciali a tutta la famiglia. Dall’8 dicembre al 6 gennaio la città sarà infatti animata da una ricca serie di eventi messi a punto per celebrare la Natività in grande stile.

Tra le proposte più attese si parla molto della spettacolare pista di pattinaggio su ghiaccio montata in Piazza Leopardi: con una superficie di oltre 500 metri quadrati, è la più grande delle Marche e rappresenta il fulcro del divertimento natalizio. Non meno suggestivo è il percorso dedicato ai presepi, che accompagnerà i visitatori in un viaggio emozionante attraverso le vie della città. Il protagonista indiscusso sarà però il Presepe Monumentale, una straordinaria opera di 200 metri quadrati che cattura l’essenza del Natale.

Il Colle dell'Infinito è al centro di tre iniziative natalizie tra natura e cultura

Va ricordato anche che sono in programma tre iniziative speciali organizzate all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, il luogo dove Giacomo Leopardi ambientò la sua celebre poesia L’Infinito. Domenica 8 dicembre alle 11 si terrà un interessante laboratorio a cura di Antonio Greco che prevede l’erborizzazione e la realizzazione di un liquore estemporaneo; domenica 22 dicembre alle 10 l’appuntamento sarà con uno speciale laboratorio natalizio per bambini dai 6 ai 12 anni dedicato alla creazione di uno spettacolo teatrale di carta attraverso l’uso di immagini e parole, a cura dell’illustratrice e attrice Manuela Santini; infine domenica 5 gennaio alle 18 all’Orto sul Colle dell’Infinito verrà proposto uno speciale concerto che unirà brani gospel e canti della tradizione natalizia, a cura del gruppo Spartiti Di*Versi.

5. Porto San Giorgio (FM)

A Porto San Giorgio l’atmosfera natalizia quest’anno si è accesa con un bagliore speciale. Ovunque si posi lo sguardo, stelle luminose guidano i visitatori attraverso un percorso incantato: negozi per lo shopping, ristoranti e bar accoglienti, spettacoli coinvolgenti e il suggestivo itinerario tra i presepi di Castelsangiorgio.

L'inaugurazione degli eventi natalizi si è tenuta in Piazza Matteotti con l'accensione delle luminarie e la straordinaria performance della ‘Grande Dama’: la violinista sospesa a quattro metri da terra ha incantato il pubblico, mentre il grande presepe, allestito fino al 6 gennaio, ha riportato tutti alle più autentiche tradizioni natalizie. Non mancano inoltre il mercatino, la casa di Babbo Natale con renne volanti e un’offerta completa per vivere la magia del periodo.

L'ufficio postale di Babbo Natale a Porto San Giorgio

Il calendario è fitto di appuntamenti tra presentazioni di libri, mostre d’arte, piste da ballo con dj set e ospiti speciali. Domenica 8 dicembre sarà all’insegna delle emozioni in Piazza Matteotti: lo spettacolo di danza e recitazione L’incanto del Natale, animato da Ciquibum, precederà il Gran Concerto Bandistico della Città di Porto San Giorgio. L’esibizione, diretta dal maestro Mirco Barani, vedrà protagonisti 43 talentuosi musicisti del conservatorio e sarà aperta gratuitamente al pubblico.

Lunedì 9 dicembre al Teatro Comunale di Porto San Giorgio lezione spettacolo a cura di Cesare Catà dal titolo Conversazione sul Natale di Dylan Thomas. Il 15 dicembre nel pomeriggio aperitivo in festa seguito da concerto di Natale, mentre il 28 alle 21 andrà in scena Valentinopoli, spettacolo di beneficenza presso il Teatro Comunale.

