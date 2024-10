Dallo sport alla cultura e al benessere. Un’offerta al top

L’Anello dei Colli Euganei, sviluppato lungo antiche vie d’acqua nel perimetro del Parco dei Colli Euganei, si caratterizza per quattro tematiche che fanno da linee guida nel corso dell’esperienza. ’Natura & Sport’ è ovviamente il primo tema su cui poggia l’intero progetto, tenendo conto non soltanto della bicicletta, ma anche di interessanti escursioni di trekking. Inevitabile parlare poi di ’Terme & Salute’, dal momento che ci troviamo nel bacino termale più grande d’Europa, con acque benefiche e salutari che risalgono in superficie spontaneamente a una temperatura fino a 80 gradi. La tradizione di accoglienza a queste latitudini è storica.

Non manca neppure il capitolo ’Arte & Cultura’ grazie all’ampia presenza di monumenti, siti archeologici, ville, borghi e castelli, nonché santuari di rilievo internazionale. Infine, il comparto ’Vino & Sapori’ rende il tutto ancora più piacevole, grazie ai prodotti tipici di alta qualità.