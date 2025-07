Art Nouveau. Una settimana di visite e scoperte

Vola sulle ali delle farfalle la nuova, settima edizione della settimana internazionale del Liberty che in tutta Europa torna a celebrare la corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. Dall’8 al 14 luglio va in scena l’Art Nouveau Week e sarà l’Associazione Italia Liberty ad organizzare gli eventi che avranno come filo conduttore di questa nuova edizione la farfalla. La settimana offre un palinsesto di appuntamenti, tra visite guidate, grandi tour, mostre e convegni, curato dall’esperto in materia Andrea Speziali che condurrà anche quattordici incontri, due al giorno, per scoprire anche manufatti inediti in stile Liberty.

Oltre cento i percorsi di visite guidate giornaliere in più di settanta città italiane che includeranno l’accesso a edifici Liberty di norma chiusi al pubblico come ad esempio villa Pottino a Palermo, villa Bernasconi a Cernobbio (nella foto) villa Magrini a Cesenatico, Villa Serafini a Riccione, Palazzo Pastore a Melfi o villa Simonini a Lucca e che toccheranno anche i principali cimiteri monumentali d’Italia, con un ciclo di visite guidate dedicate al Liberty e all’arte funeraria tra XIX e XX secolo. Vi saranno anche degli itinerari ad hoc nei principali cimiteri monumentali italiani: da Milano a Genova, da Roma a Firenze, con capolavori di Bistolfi, Wildt, Orengo e Manzù.

Tra gli eventi speciali, i tour tematici: Eterno Liberty (Italia in jet e Frecciarossa con rievocazioni storiche); Puglia Modernista (9-11 luglio tra Bari e Lecce); Valencia Modernista (11-14 luglio); Freccia Liberty (in treno tra dieci stazioni liberty italiane). Ogni altra info sul programma e per prenotare la partecipazione agli eventi sul www.italialiberty.it