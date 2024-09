Trentino magico, oltre l’estate. Emozioni slow

L’estate sta finendo. Ma niente paura: l’autunno regala colori ed emozioni invidiabili. E per goderne appieno non c’è niente di meglio del Trentino e di un po’ di trekking.

Da non perdere i ’Ledro Trek’, due percorsi ad anello che abbracciano il lago di Ledro. Il Ledro Trek Low, lungo 19 km, è percorribile in giornata. E se il piatto forte è lo specchio lacustre, non da meno sono il centro storico di Pieve, la Madonnina di Besta, il Museo delle Palafitte e il percorso di Ledro Land. Più impegnativo il Ledro Trek Medium, per il quale si spendono due giornate lungo i sentieri della media montagna affacciati sul lago. In palio ci sono premi non da poco: il Monte Cocca, il Santuario della Madonna delle Ferle e i pascoli di Sant’Anna.

E che dire della Val di Sole? Gli amanti di certi colori tipicamente autunnali potranno rifarsi gli occhi grazie all’itinerario ad anello attorno alle cascate di Saènt in Val di Rabbi, uno dei simboli del Parco nazionale dello Stelvio. Si parte dal parcheggio in località Coler, 3 chilometri oltre la frazione di Piazzola, e si sale piedi fino a Malga Stablasolo. E non manca un percorso per gli appassionati della Val di Non: da Passo Mendola è facile raggiungere il Rifugio Mezzavia. Chi vuole può proseguire fino alla radura dove sorge la Malga di Romeno. La parte finale, che conduce alla cima del Monte Roen, è una sfida ripagata dal panorama.

Ma la fine dell’estate porterà in Trentino anche tanta musica. Merito del ’Festival Orme’, di scena dal 6 al 15 settembre sull’Altopiano della Paganella e giunto alla settima edizione. Oltre 70 gli appuntamenti della kermesse, che vanta ospiti d’eccezione del calibro di Ron e del leader dei Marlene Kuntz Cristiano Godano. Tema principale della rassegna il binomio ’uomo e natura’, che verrà approfondito attraverso una serie di incontri e sentieri dedicati. Come il ’Porte sul bosco’, percorso a firma del climatologo Luca Mercalli in programma il 7 settembre (partenza dal Rifugio Meriz).

Il 14 settembre spazio alla performance itinerante ’Alberi maestri’. Il ’Parco del Respiro’ sarà invece la casa del forest bathing, che alternerà momenti di connessione con la natura ad approfondimenti su temi legati al benessere e alla cura della mente, dello spirito e del corpo. Tante le attività per i bambini; a partire dal laboratorio creativo nel bosco (il 6 settembre), che accompagnerà i più piccoli in un’esperienza di costruzione di rifugi e tane per folletti e altre creature fantastiche. La giornata continuerà con il sentiero ’I cercatori di giganti: un racconto fantastico’, un’avventurosa escursione nella foresta alla ricerca dei giganti tra narrazione e teatro.

E infine lei, la musica: da non perdere, il 7 settembre, il concerto di Ron ’Al Centro esatto della Musica’. Martedì 10 lo show di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz; il 14 settembre infine ’ANIMA’, il progetto ideato da un quartetto d’archi con strumenti ricavati dal legno in abete bianco dell’Avez del Prinzep. Info su www.festivalorme.it