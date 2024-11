Autunno in Alto Adige: 5 luoghi magici in cui ammirare il foliage

Un autunno mite, quello che ci sta accompagnando da ottobre a novembre: mesi in cui il fenomeno del foliage interessa quasi tutte le regioni italiane, ma senza dubbio è maggiormente esteso, vivido e variegato nel nord del Paese. L’Alto Adige è tra le mete più ambite per fotografare gli incantevoli paesaggi autunnali, quando le foglie vermiglio, oro e arancio accendono di colori intensi vallate, montagne, colline.

Trattandosi di una zona molto vasta, sarebbero numerose le località da consigliare per immortalare scorci di impareggiabile bellezza, tuttavia in questo articolo abbiamo scelto di prendere come riferimento Brunico, meno inflazionato rispetto ai capoluoghi di provincia, e da lì spostarci verso destinazioni più o meno conosciute, ma mai troppo lontane. Buon viaggio.

Info: www.suedtirol.info.