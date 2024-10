Notte di Halloween 2024 nei parchi divertimento: tutte le feste e gli eventi

L'attesa anche per quest'anno è finita: il conto alla rovescia per Halloween è iniziato. Il 31 ottobre nei Paesi anglosassoni è ben cerchiato in rosso sul calendario: una festività così sentita che, da qualche anno anni, il "trick or treat" (o meglio, "dolcetto o scherzetto") ha solcato mari e oceani diventando una vera e propria tradizione anche per il resto d'Europa. Oggi infatti in Italia sono tantissimi gli eventi studiati e organizzati ad hoc proprio per Halloween.

Particolare attenzione meritano i parchi divertimenti che, per l'occasione, cambiano pelle trasformandosi in uno spettrale teatro dove adulti e bambini possono vivere una full immersion tra spettacoli e attrazioni a tema mostri, fantasmi e zucche. Ecco alcune idee per passare un Halloween "da brividi".