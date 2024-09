Giovenche di razza in Val Rendena: a Pinzolo la sfilata

Sedicesima edizione per ’Giovenche di razza Rendena. Sfilata e... dintorni’ che continua a Pinzolo fino al 7 settembre. Un modo divertente di rivivere le radici contadine della popolazione che per lunghi secoli, prima del boom del turismo, vide nella zootecnia uno dei pochissimi fattori di sussistenza.

Nella sola Val Rendena si contano oggi circa 1.500 capi bovini dell’omonima razza, la maggior parte dei quali sono condotti, durante l’estate, ai numerosi alpeggi diffusi sul territorio. In cartellone ’In Malga con gusto’, una serie di laboratori per bambini e l’evento ’Prati, pascoli e masi’, non solo vacche di razza Rendena. E ancora un’interessante visita alla Fattoria Didattica, ’’Formaggi di razza Rendena. Concorso e… dintorni’, ’Rendena Food Festival’ e il gran finale sabato 7 settembre con la ’Festa dell’allevatore della Val Rendena’.