Florovivaismo, alla ricerca dei fiori perduti: gli eventi d’autunno 2024

“Per fare tutto ci vuole un fiore” concludeva una celebre canzone. La pensano così gli italiani (e non solo) che alimentano un settore, come quello del florovivaismo, che è secondo per esportazione in Europa dopo i Paesi Bassi, terzo al mondo, e che comunque anima mostre mercato in tutto il Belpaese. Fiori, innanzitutto, ma anche piante da balcone e da appartamento per un numero di appassionati in continua crescita. E l'autunno si conferma una stagione ideale per gli appassionati di giardinaggio, come dimostrano i tanti, peculiari, eventi che si svolgono da nord a sud della Penisola.

La fiera Flormart a Padova

Dal 25 al 27 settembre 2024 si svolgerà presso la Fiera di Padova la 73esima edizione di Flormart Green Italy, il Salone Internazionale di Florovivaismo, Verde e Paesaggio, che si propone come punto di riferimento per il settore. L’evento accoglierà circa 200 espositori e 150 operatori internazionali provenienti da 41 paesi. Durante la manifestazione, si discuteranno temi cruciali legati alla rigenerazione urbana e al paesaggio, con un'attenzione particolare al verde pubblico e privato, alle nuove aree residenziali, agli spazi sportivi e a quelli dedicati al tempo libero. Flormart Green Italy offrirà una piattaforma di confronto tra esperti del settore, favorendo un dialogo sulla progettazione urbana sostenibile e sulla valorizzazione del paesaggio, anche in base alla recente approvazione del disegno di legge sul florovivaismo, che mira a coniugare innovazione tecnologica e rispetto dell'ambiente. Il settore florovivaistico italiano continua a registrare una crescita significativa e si conferma come una delle eccellenze del Made in Italy. Nel 2023, l'Italia ha esportato prodotti florovivaistici per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro, posizionandosi come secondo esportatore in Europa, dietro ai Paesi Bassi, e terzo a livello mondiale. Il comparto ha raggiunto un fatturato di circa 3,1 miliardi di euro, con un incremento del 30% rispetto al 2016.

Guastalla, mostra mercato Piante Animali Perduti (credits Pap Daolio)

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 dalle 8 alle 20, Guastalla ospiterà la XXVII edizione di "Piante e Animali Perduti". L'evento si terrà nel centro storico della cittadina, situata sulle rive del Po, vicino a Mantova, Parma e Reggio Emilia. Si tratta di una mostra-mercato dedicata a varietà tradizionali di fiori, frutti, sementi, antiche razze di animali domestici e prodotti enogastronomici. Circa 500 espositori provenienti da tutta Italia parteciperanno all'evento, arricchito da laboratori, attività per bambini e opere di artigianato.

Tra gli appuntamenti principali, venerdì 27 settembre si terrà un confronto gastronomico tra Gabicce Mare e Guastalla, con una sfida culinaria tra cucina di mare e cucina di fiume. Durante il weekend, Corso Garibaldi sarà decorato da piante e fiori, via Gonzaga esporrà prodotti enogastronomici, mentre il pratone di Palazzo Ducale ospiterà una fattoria con animali da cortile e razze italiane in via d'estinzione, come il cane Lupino del Gigante. Un evento particolarmente atteso è la XXV gara canora fra galli italiani, che si terrà domenica 29 alle 6 del mattino, dove diverse razze di galli autoctoni si sfideranno a suon di chicchirichì.

La mostra-mercato offrirà una vasta gamma di piante ornamentali e frutti antichi, inclusi esemplari rarissimi come l'uva fogarina e la prugna zucchella di Lentigione. Palazzo Ducale ospiterà una mostra micologica e una sui peperoncini piccanti. Numerose le degustazioni, tra cui prodotti Slow Food e specialità locali come il formaggio di vacca rossa reggiana e l'aglio di Voghiera. Sabato e domenica avranno luogo diverse attività gastronomiche, tra cui la cottura del pane e del Parmigiano, la pigiatura dell’uva e la produzione di aceto balsamico. Non mancheranno presentazioni di libri, mostre fotografiche e visite guidate alle bellezze di Guastalla. "Piante e Animali Perduti" è anche una festa per i bambini, con la Piazza della Repubblica trasformata in un parco di Giochi Antichi, passeggiate con asinelli e spettacoli teatrali. A completare l'offerta, il mercatino "Bric à Brac", che proporrà oggetti d'antiquariato e da collezione, attirando curiosi e appassionati. L'ingresso alla manifestazione è di 5 euro, gratuito per i residenti di Guastalla, i ragazzi sotto i 18 anni e persone con disabilità con accompagnatore.

A Pavia, il 21 e 22 settembre 2024, si svolgerà la terza edizione di "Horti Aperti. Festival del verde in città". La manifestazione, organizzata presso il parco paesaggistico Horti dell'Almo Collegio Borromeo, offrirà una serie di seminari, conferenze, workshop e mostre mercato dedicati alla sostenibilità ambientale e alla biodiversità. Il tema di quest’anno, "Bosco e Giardino", vedrà la partecipazione di 35 vivaisti che trasformeranno il bosco del parco in un grande giardino, valorizzando la biodiversità delle piante esposte.

Firenze flower show

Firenze Flower Show, giunto alla sua seconda edizione autunnale, tornerà il 12 e 13 ottobre 2024 presso il Giardino Corsini, in via della Scala 115 a Firenze. La manifestazione, dedicata a piante rare e insolite, sarà aperta al pubblico dalle 9:00 alle 20:00, con orario continuato.

L’evento vedrà la partecipazione di 70 espositori, tra produttori e collezionisti di piante botaniche, che presenteranno specie rare come rose, ortensie, orchidee e agrumi, oltre a piante cactacee, succulente, camelie, azalee, olivi secolari, piante mediterranee e perenni. Sarà possibile scoprire varietà inusuali di piante carnivore, alberi da frutto antichi e aromatiche rare. Accanto all’esposizione botanica, saranno presenti aree dedicate ad arredo da giardino, artigianato, prodotti enogastronomici e del benessere, sempre con un focus sulla natura. Il programma prevede corsi di giardinaggio base e conferenze tematiche per avvicinare i meno esperti al mondo del verde. I più appassionati potranno partecipare a laboratori avanzati di coltivazione, dove apprendere tecniche specializzate. Non mancheranno attività pensate per i bambini, con laboratori didattici sull'ecologia. I biglietti per l’ingresso giornaliero costano 10 euro, mentre l’abbonamento per due giorni è di 15 euro. Sono previste riduzioni a 9 euro per gli studenti di Agraria. I ragazzi sotto i 12 anni e le persone con disabilità hanno diritto all’ingresso gratuito. Sempre a Firenze dal 4 al 6 ottobre 2024, il Giardino dell’Orticoltura di Firenze si anima con la Mostra Mercato di Piante e Fiori Autunnale. Più di 75 espositori provenienti da tutta Italia , corsi, laboratori e workshop gratuiti.

Splendidi cactus fioriti

La Festa del Cactus, promossa dall'Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione, mostra-mercato specializzata nel settore delle piante grasse (cactus e altre piante succulente), si svolgerà dal 20 al 22 settembre a Bologna. Nata nel 2006, la manifestazione si è affermata come uno degli eventi più importanti a livello europeo dedicati alle piante succulente. Tra le particolarità anche le piante di Hoya. La Festa del Cactus è ospitata presso il Museo Memoriale della Libertà, in via Giuseppe Dozza 24, dotato di ampi parcheggi per auto e pullman, servito dai mezzi pubblici.

Alcuni stand a Verde Grazzano

L'evento Verde Grazzano si terrà il 27 settembre dalle 14:00 alle 18:00, e il 28 e 29 settembre dalle 9:30 alle 18:00 nel Parco del Castello di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza. Tra le attività previste ci sono laboratori di acquarello botanico, intreccio del giunco, di ghirlande e cappellini, e dimostrazioni di composizione floreale. Sono previsti anche workshop per la coltivazione di rose e bonsai, e percorsi alla scoperta delle api e dei linguaggi della natura. Alcuni eventi richiedono la prenotazione e sono a pagamento.

Floralia a Milano

A Milano, il 28 e 29 settembre 2024, si terrà Floralia, una manifestazione benefica nata nel 2002 per sostenere il Centro di Solidarietà San Marco, impegnato nel recupero di giovani e adulti in difficoltà. L'evento, che si svolgerà in Piazza San Marco dalle 10:00 alle 18:30, sarà ad ingresso libero e offrirà un'ampia selezione di fiori e piante, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le attività del centro. Sempre a Milano, dal 11 al 13 ottobre 2024, si terrà la 18esima edizione autunnale di Flora et Decora, una manifestazione dedicata agli amanti della natura, dell'arte e della cultura. L'evento si svolgerà ai piedi dell'Arco della Pace, uno dei luoghi simbolo della città, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi in tre giornate dedicate al mondo green.

A Pontenure, presso il Castello di Paderna, avrà luogo il 5 e 6 ottobre 2024 la 29esima edizione della rassegna Frutti del Castello. Questa manifestazione, iniziata nel 1996, è diventata uno degli appuntamenti più longevi e importanti per il florovivaismo in Italia, con una particolare attenzione alla biodiversità e alla salvaguardia delle essenze antiche e dimenticate. L’evento, che accoglie espositori di fiori, piante, frutti antichi e prodotti artigianali, sarà aperto al pubblico dalle 9:00 alle 18:30. L'edizione più recente ha registrato la partecipazione di 160 espositori e 14.000 visitatori. I biglietti per Frutti del Castello possono essere acquistati in prevendita a 8 euro fino al 4 ottobre, mentre il giorno dell’evento il costo sarà di 10 euro. (gratuito per bambini fino ai 14 anni e persone con disabilità).

Dall'11 al 13 ottobre 2024, i giardini storici della Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino (Torino), ospiteranno una nuova edizione di FloReal. La manifestazione, inserita tra gli eventi florovivaistici più importanti del Piemonte, vedrà la partecipazione di vivaisti da tutta Italia, i quali presenteranno collezioni di piante rare, erbe aromatiche, cereali antichi e arbusti ornamentali. Alla manifestazione FloReal Talk incontri tematici aperti al pubblico dedicati al verde urbano e alla botanica. Sempre in Piemonte, dal 18 al 20 ottobre 2024, il Castello di Masino a Caravino (Torino) ospiterà la nuova edizione autunnale della "Tre Giorni per il Giardino". Il tema centrale di quest'anno, "Il giardino possibile: semi per il giardino e per il mondo di domani", metterà l'accento sull'importanza della semina. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di oltre cento vivaisti italiani e internazionali, offrirà ai visitatori un'ampia gamma di piante e idee per giardini, orti e frutteti, insieme a dibattiti e incontri con esperti di botanica.

Dal 19 al 20 ottobre 2024, Catania sarà invece il centro del florovivaismo siciliano con la seconda edizione di Garden Day. L'evento, che si terrà nei padiglioni di SiciliaFiera-Exhibition Meeting Hub, è organizzato da Ma.Mu Eventi in collaborazione con Expo Mediterraneo e Confcommercio Catania. Garden Day rappresenta un’opportunità unica per scoprire le novità del settore e creare nuove connessioni tra appassionati e professionisti del giardinaggio, consolidandosi come un punto di riferimento per il Sud Italia.

Infine, a Rimini, dal 9 all'11 ottobre 2024, si terrà la seconda edizione di Greenscape, la fiera B2b dedicata alle soluzioni progettuali per spazi outdoor e garden nel settore dell'ospitalità. L'evento, parte della manifestazione InOut di Italian Exhibition Group, proporrà quattro allestimenti tematici – dalla suite privata in giardino agli spazi a bordo mare – con l’obiettivo di mostrare le potenzialità di progetti outdoor agli operatori del settore turistico. Nel 2023, Greenscape ha registrato la partecipazione di 80 brand e oltre 1.000 buyer internazionali.

Orticolario è in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 nella splendida Villa Erba a Cernobbio sul Lago di Como. La fiera del verde, con oltre 250 espositori, fonde design, arte e artigianato.