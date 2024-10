Artevento 2024: Cervia celebra il Giappone con il Giro del Mondo in 80 Aquiloni

Dall'11 al 22 ottobre, Artevento torna a Cervia con la sua edizione autunnale del Festival Internazionale dell’Aquilone, tra arte, didattica e un volo collettivo per la pace. Quest'anno, il focus sarà sul Giappone, con una mostra speciale che sancisce il gemellaggio tra il Museo dell’Aquilone di Cervia e il Museo Tako no Hakubutsukan di Tokyo.

Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni

Dall'11 al 22 ottobre 2024, il Magazzino del Sale di Cervia ospiterà una mostra inedita intitolata "Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni – speciale Giappone". L'evento sottolinea l'eccellenza di Artevento nel promuovere l'aquilone come patrimonio immateriale dell'umanità, dedicando l'edizione di quest'anno al Giappone. Questo omaggio al Paese del Sol Levante celebra anche l’acquisizione di una collezione unica di aquiloni dalla Città di Nagoya.

Due grandi novità

Un koryu dako musicale a forma di insetto, l'aquilone creato dal Maestro Masaaki Sato

La mostra introduce due novità di grande rilevanza. La prima riguarda la donazione di oltre 20 opere da parte di Masaaki Modegi, presidente della Japan Kite Association e direttore del Museo dell'Aquilone di Tokyo, alla direttrice artistica di Artevento, Caterina Capelli. Questa donazione rappresenta un segno di supporto per il suo ruolo nella salvaguardia delle pratiche tradizionali dell’aquilone, riconosciuto dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. La seconda novità è l'acquisizione della collezione completa dell’aquilone tradizionale della Città di Nagoya, il koryu dako musicale a forma di insetto, creato dal leggendario Maestro Masaaki Sato. Questo straordinario corpus di opere simboleggia il rispetto per l'ambiente e la biodiversità.

Omaggio alla tradizione giapponese

In mostra, si potranno ammirare anche due grandi aquiloni edo della collezione Nagata e una serie di opere giovanili in miniatura del Maestro Makoto Oyhe da Toyama, recentemente donate alla collezione di Artevento. L’esposizione rappresenta un viaggio nella straordinaria tradizione dell’arte giapponese dell’aquilone, esplorando la filosofia, i materiali e la storia di questa pratica millenaria. La mostra, dedicata anche alla riflessione sulla sostenibilità ambientale, diventerà itinerante grazie al suo importante messaggio didattico. Particolare attenzione sarà data ai materiali tradizionali giapponesi come la carta washi e il bambù. Sarà anche l’occasione per presentare la nuova collaborazione di Artevento con AIMSC (Associazione Italiana Musei della Stampa e della Carta), illustrata dalla presidente Nella Poggi Parigi, che approfondirà il legame tra la storia della carta e quella dell’aquilone.

Doppia inaugurazione e Parata per la Pace

La mostra ai Magazzini del Sale sarà inaugurata l'11 ottobre, insieme all’apertura dell’intero festival. Per prenotare visite guidate, laboratori o consultare il programma completo del festival, visitate il sito www.artevento.com. L’edizione autunnale di Artevento vuole anche omaggiare la Giornata Mondiale One Sky One World, che si celebra contemporaneamente in tutto il mondo la seconda domenica di ottobre. Tutti invitati a partecipare a una mobilitazione creativa, con l'aquilone come simbolo di libertà, pace e unione. Momento clou sarà la Parata per la Pace, in programma per domenica 13 ottobre, organizzata per la prima volta in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi, a coronamento dell'adesione di Artevento al "tavolo della pace" della storica marcia per i diritti umani.