Terme, benessere e gastronomia: ‘La bella estate’ unisce Emilia e Romagna

Coniugare il wellness termale con i trattamenti estetici, con la gastronomia del territorio, con gli artigiani del cibo e del vino, con la riscoperta di un territorio di confine, quello fra Emilia e Romagna (tra Bologna e Imola, l’area dei comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza con la frazione Toscanella), fatto di sapori autentici e dello ‘star bene’ in ogni sua forma. Il progetto, dal nome ‘La bella estate’ nasce a due passi dalle Terme di Castel San Pietro, tra il ristorante Gastarea Bistrot e l’Anusca Palace Hotel .

“Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo lavorato intensamente per mettere in connessione la nostra cucina con i migliori artigiani del cibo vicini a noi, dall'Appennino al mare Adriatico – spiega Stefano Iseppi, ad delle Terme e amministratore di Anusca Palace Hotel e Gastarea Bistrot - La ricchezza di una terra di confine, quel trattino che congiunge Emilia e Romagna, è fatta di una cultura gastronomica profonda che non teme le contaminazioni e per sua stessa natura è in perenne movimento. Il nostro chef Dmitri Galuzin è cresciuto professionalmente in questa regione ma le sue origini lo proiettano da sempre in una prospettiva capace di non sedersi sulla tradizione e invitare al piacere della sorpresa di nuovi abbinamenti”.

Nella nuova carta estiva del Gastarea Bistrot la proposta è composta dal menù stagionale che prevede tre antipasti, quattro primi e quattro secondi, più un fuori-menù del giorno, alla quale si affianca una piccola lista ‘Pop’ meno impegnativa, anche nel costo. In carta è indicata la provenienza degli ingredienti attraverso i nomi dei produttori che compongono la filiera di Gastarea. “Come ulteriori piccoli segni di attenzione – continua Iseppi - ai nostri ospiti, nel menù di Gastarea è indicata la password per il WiFi e nel locale mettiamo a disposizione le tabelle alcolometriche. In caso di superamento dei limiti consentiti viene offerto uno sconto per le camere disponibili all’Anusca Palace Hotel”.

I produttori scelti per la cucina sono artigiani del cibo che praticano una agricoltura che preserva la terra, l'allevamento e la pesca sostenibile, e garantiscono il rispetto delle persone che lavorano nelle loro aziende. Ad esempio il pane con lievito madre e farine del territorio è prodotto da Francesco Bonfiglioli e dallo staff di Madrè di Castel San Pietro; gli oli extra vergine di oliva sono prodotti da Gianluca Tumidei della Tenuta Pennita di Terra del Sole e dai fratelli Claudio e Giovanni Fraternali Grilli di Montegridolfo. Alcune delle paste fresche sono realizzate da Botteghe e Mestieri di Faenza che occupa ragazzi e ragazze con diverse problematiche. Gli spaghetti Senatore Cappelli provengono dall'Azienda Caccianemici di Sasso Marconi. Gli ortaggi di stagione sono coltivati dall’Azienda Agricola Ca’ di Viazadur di Faenza. Le carni di filiera suina italiana sono fornite dalla C.L.A.I di Imola. I mieli provengono dall'Apicoltura Martelli di Toscanella di Dozza (BO) e dall'apicoltore Massimo Maccarelli di Castel San Pietro Terme. Le birre artigianali sono prodotte da Pierpaolo e Alice del Birrificio Claterna di Castel San Pietro Terme. Anche la carta dei vini fa perno sull’Emilia Romagna con prevalenza di cantine del territorio anche bio e biodinamiche.

Il bistrot Gastarea completa un progetto benessere che comprende l'Anusca Palace Hotel e le storiche terme curative che si trovano proprio di fronte e sono gestite dalla stessa proprietà. All'Anusca Palace Hotel l'accoglienza inizia da una colazione curata nel dettaglio, basata su prodotti che esprimono il meglio del territorio e offre tutto ciò che serve per sentirsi bene: stanze accoglienti e moderne, spa, centro estetico, palestra, piscina, lounge bar, bistrot. Un’oasi di verde da Bologna e Imola che accoglie con cura professionisti e viaggiatori, plasmando l'offerta in base alle singole necessità di esperienza dalla buona tavola, al wellness e relax.