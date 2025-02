Turismo Lgbtq+, in Emilia-Romagna il primo progetto certificato Queer Vadis

Nasce il primo progetto in Italia che coinvolge un'intera regione, l’Emilia-Romagna, di promozione del turismo Lgbtq+, realizzato in collaborazione con Sonders and Beach Group, operatore specializzato nel mercato Lgbtq+ con sede a San Francisco e Milano.

Il progetto si avvale della certificazione internazionale Queer Vadis, documento che definisce le linee guida essenziali, i comportamenti e le buone pratiche da adottare per marketing, vendita, customer-care e accoglienza rivolta alla comunità arcobaleno, e sarà realizzato con il supporto di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+), attivo da 9 anni nel promuovere questa branca del turismo e nel patrocinare progetti formativi rivolti a operatori di settore e alle istituzioni.

Si prevedono incontri in presenza e webinar che coinvolgeranno gli operatori turistici per sensibilizzarli sull'argomento, seguiti dalla diffusione e adozione di politiche di D&I (Diversity & Inclusion: protocolli e certificazioni riconosciuti dalla comunità del Turismo Lgbtq+ a livello nazionale e internazionale). Una volta consolidata la strutturazione del prodotto turistico orientato Lgbtq+, si passerà alla fase di promo-commercializzazione su canali specializzati. In programma anche l'ospitalità di un evento di carattere internazionale dedicato alla comunità arcobaleno.

Emilia-Romagna: tradizione di accoglienza

'L'Emilia-Romagna - commenta l'assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni - è da sempre una terra attenta ai diritti. Abbiamo una grande e riconosciuta tradizione dell'accoglienza che vogliamo ora rafforzare per rendere gli operatori turistici e i territori ancora più pronti a offrire vacanze per tutte e tutti. Questo progetto, che prenderà il via a breve, sarà un importante momento di confronto con chi già da tempo lavora su questo tema e anche con chi invece potrà così sviluppare nuove forme di turismo. Un percorso, iniziato nella precedente legislatura, che vogliamo portare avanti con spirito di grande condivisione con le Destinazioni e gli operatori per arricchirlo e migliorarlo e farlo diventare un importante segmento dell'industria della vacanza in tutta l'Emilia-Romagna''.

Alessio Virgili, presidente Aitgl e ceo Sonder&Beach Group

''Siamo onorati - dichiara Alessio Virgili, amministratore delegato di Sonders and Beach Group e presidente europeo di Elta - European Lgbtq+ travel alliance - di vedere l'Emilia Romagna attivarsi in questo progetto di promozione. Queervadis, primo e unico protocollo dedicato all'accoglienza del turista Lgbtq+, si è affermato come label di respiro internazionale garantendo il rispetto di standard elevati di inclusività per sviluppare un'offerta dedicata non solo alla community Lgbtq+, ma al turista odierno. Il progetto dell'Emilia Romagna rappresenterà un faro per tutti i territori italiani''.