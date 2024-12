Natale in Emilia-Romagna: gli eventi più suggestivi tra borghi e cittadine

L’Emilia Romagna si accende di colori e magie nel periodo natalizio. Brillano innanzitutto le città d’arte, dove sono previsti calendari ricchi di eventi fino al 6 gennaio: Parma, Ferrara, Bologna, Rimini, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, ma anche i presepi di Fanano, di Cesenatico alla Marineria e di Gatteo Mare.

Ci sono però molte altre iniziative previste nei borghi, dal mare alla montagna sino alle zone collinari o pianeggianti, con anche un ampio spettro di attività nella suggestiva cornice dei Castelli del Ducato e oltre. Non solo bancarelle e musica, bensì molte visite guidate speciali che vale la pena di segnare in agenda perché daranno accesso a saloni e stanze altrimenti chiusi. Vediamo allora alcune destinazioni da non perdere.

1. I borghi della riviera riminese (RN)

Pennabilli si anima per tutto il mese di dicembre diventando il Paese dei Presepi. Qui, infatti, le rappresentazioni della Natività spaziano dal famoso Presepio sulla Rupe alle numerose opere realizzate a mano. L’offerta è completata da laboratori per bambini, canti natalizi, mercatini e il Presepe vivente, che riporta in vita l’antico spirito del Natale.

Sfilate e luci di Natale a Rimini (foro Riccardo Gallini)

A Verucchio le festività si scoprono camminando. Il Trekking dei Presepi conduce i visitatori attraverso un percorso segnato da installazioni artistiche, con partenza dal Presepe storico meccanico della Chiesa del Suffragio. Grazie ai moderni QR Code si può seguire un itinerario che unisce tradizione e innovazione; inoltre, nella splendida ambientazione della Rocca Malatestiana una mostra di giocattoli d’epoca affascina grandi e piccoli, mentre il Teatro E. Pazzini ospita l’energia travolgente di un concerto Gospel.

Ventottesima edizione per Il Paese del Natale di Sant’Agata Feltria, appuntamento imperdibile in questo periodo dell’anno. Nella giornata dell’8 dicembre e durante il fine settimana del 14 e 15 dicembre il borgo si trasforma in un autentico villaggio natalizio, attirando visitatori da ogni dove. Le strade e le piazze si animano di musiche grazie al suono inconfondibile delle zampogne, che fanno da colonna sonora a un percorso tra presepi artigianali e mercatini tematici, con prodotti di alto artigianato e specialità enogastronomiche locali.

Figuranti per il Natale di Sant'Agata Feltria

Per l’edizione 2024 previste le Case di Babbo Natale, degli Elfi, di Natalina e della Regina della Neve, oltre a laboratori creativi, proiezioni a tema e due grandi novità: la Discesa dell’Angelo e un emozionante spettacolo pirotecnico.

Info: www.prolocosantagatafeltria.com

2. Salsomaggiore Terme (PR)

Un calendario intenso e vivace accende il Natale di Salsomaggiore Terme, elegante borgo emiliano molto noto per le sue acque termali salsobromoiodiche, ma anche per il delizioso stile liberty di Palazzo Berzieri, simbolo cittadino. Si parte sabato 7 dicembre alle 21 con il tradizionale concerto della Banda di Salsomaggiore a Palazzo dei Congressi, mentre domenica 8 alle 15 si terrà uno spettacolo per i bimbi e, a seguire, l’accensione delle luminarie con lo show di intrattenimento dal titolo Un baule troppo animato.

Salsomaggiore Terme decorato per il Natale

Sabato 14 dicembre alle 15 va in scena White Unicornus, performance itinerante di artisti di strada che coinvolgerà tutto il centro storico. Il sabato 21 successivo alle 15 è la volta di Dream Birds, l’esibizione di trampolieri che danzano su note di violino nel contesto di un’accurata scenografia in centro storico. Giovedì 26 dicembre alle 15 segnaliamo un altro spettacolo itinerante tra i vicoli del borgo davvero unico: un pianoforte a coda, munito di ruote e motore, passeggerà a suon di musica guidato da un settecentesco pianista, mentre un’eterea ballerina compirà evoluzioni su di esso. Sabato 28 alle 15 tutti pronti per Jingle Band, la street band dei Babbi Natale apprezzata per il suo allegro repertorio, che va dai classici di Natale alle sigle dei cartoni animati, dai masterpiece dello swing alla disco anni ’70 e ’80.

Immerso nelle dolci colline parmensi, Salsomaggiore Terme offre relax e benessere, ma anche arte e cultura. Tra giardini curati, boutique raffinate ed eventi prestigiosi, è una meta ideale per chi cerca un Natale all’insegna di storia, natura e rigenerazione.

Info: ww.visitsalsomaggiore.it

3. Comacchio (FE)

Fino al 24 dicembre ogni fine settimana le vie di Piazza Folegatti, E. Fogli, Sambertolo e Cavour si abbelliscono grazie alle caratteristiche bancarelle posizionate sulle barche, note ormai a livello internazionale: un’atmosfera natalizia unica che si mantiene fedele alla tradizione locale. I mercatini di Natale di Comacchio sono tra gli appuntamenti più attesi della stagione, sempre in grado di trasformare il cuore della cittadina in un luogo magico e accogliente.

Passeggiando tra gli stand, si possono scoprire prodotti artigianali, specialità gastronomiche, decorazioni festive, dolci locali e idee regalo originali. Le luci natalizie decorano il borgo con uno scintillio suggestivo, mentre le note delle canzoni delle feste diffondono gioia e serenità. È il momento perfetto per acquistare souvenir o pensieri natalizi, immergendosi in un’esperienza calda e indimenticabile. Fino al 7 gennaio la Natività è accolta sotto i ponti più conosciuti di Comacchio, inoltre tutte le chiese del territorio ospitano presepi scenografici realizzati con cura. Completano il tutto Comacchioland, un villaggio incantato con giochi, musica, spettacoli, giostre e animazione per i più piccoli, e la Christmas House nell’Antica Pescheria.

Comacchio a Natale - Crediti Matteo Mangherini

Comacchio, nota come “la piccola Venezia”, è una pittoresca cittadina lagunare nel cuore del Delta del Po. Famosa per i suoi canali e ponti scenici, come il maestoso Trepponti, regala scorci davvero unici. Da non perdere la Manifattura dei Marinati, museo dedicato all’anguilla, che qui è una vera e propria specialità locale. Infine, grandi eventi in programma anche per Capodanno e per l’Epifania, quando si terrà A van la Vacie - Arriva la Befana, con tanti appuntamenti divertenti.

Info: www.ferraraterraeacqiua.it

4. Bertinoro (FC)

Il Mercatino di Natale arriva anche a Bertinoro, incantevole borgo sulle colline romagnole noto come il Balcone della Romagna per i suoi panorami mozzafiato. Questo gioiello medievale unisce storia, tradizioni e sapori autentici, con un centro storico che conserva la Rocca, oggi sede del Centro Universitario, e la Colonna delle Anella, simbolo di ospitalità. Famoso per i suoi vini pregiati, come l’Albana, offre enogastronomia di eccellenza e una calorosa accoglienza.

Nelle domeniche di dicembre dalle 10 alle 17 un gioioso mercatino animerà la centrale Piazza della Libertà. L’altra grande attrazione del borgo è il Presepe in grotta sotto le antiche mura, dall’8 al 29 dicembre. Allestito lungo il sentiero Monte dei Preti, si caratterizza perché vede come cornice d’eccezione una grotta scavata nello spungone romagnolo e utilizzata un tempo come neviera. La grotta, accessibile da via del Soccorso, sarà visitabile nelle giornate di sabato, domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bertinoro di sera a Natale

Bertinoro è anche Città dell’Ospitalità, specialmente grazie al Rito annuale alla Colonna delle Anella: gli ospiti vengono accolti presso le dimore di cittadini e ristoratori per continuare insieme l’emozione di una tradizione antichissima. Da vedere anche la Campana dell’Albana e la Strada della Vendemmia, mentre per le festività sono previsti eventi di rilievo anche a Capodanno e all’Epifania, quando si terrà per tutta la giornata la Festa della Befana.

Info: www.visitbertinoro.it

5. Natale in Castello

Una maniera del tutto insolita e molto affascinante è infine quella di unire la magia del Natale con quella dei castelli e palazzi più suggestivi della regione, in un connubio di storia, arte, creatività ed enogastronomia.

Al Castello di Gropparello (PC) fino al 6 gennaio tutti i giorni (ad esclusione del 25 dicembre) si tengono visite a tema natalizio nei grandi saloni riccamente addobbati per le feste. Nella sala da pranzo è inoltre esposto un bellissimo presepe francese in bisquit del XIX secolo, mentre la stanza dei giochi antichi è visitabile solo in questo periodo dell’anno.

Il Castello di Gropparello agghindato per le visite guidate di Natale

Palazzo Farnese di Piacenza domenica 8 dicembre organizza l’evento Aspettando Santa Lucia, alla scoperta delle storie e delle leggende che ruotano attorno alla santa così cara alla città di Piacenza. Tra racconti e immagini in laboratorio, i bambini potranno realizzare un piccolo oggetto “luminoso” da portare a casa con sé. Nel giorno della vigilia di Natale il Castello di Rivalta (PC) è aperto con visite guidate straordinarie al maniero, inoltre dalle 22 il borgo si trasformerà in una piccola Betlemme grazie al Presepe Vivente itinerante, con oltre 100 figuranti. Poco lontano il Castello di Agazzano l’8 dicembre dalle 15 propone un pomeriggio tra storia, musica e natura, con merenda natalizia e visite guidate a Villa Anguissola Scotti Gonzaga e ai suoi giardini. Si terrà anche un concerto a ingresso libero.

In provincia di Parma Rocca Sanvitale di Fontanellato accoglie un ricco Mercatino dell’Antiquariato domenica 15 dicembre, mentre la domenica precedente alle 15.30 si potrà partecipare a una visita animata a tema natalizio. Altri appuntamenti previsti al Castello di Contignaco sono la Caccia al Tesoro e i Calici in Castello, oppure si possono scegliere i tour guidati nel Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino addobbato a festa, con il grande camino acceso, l’albero scintillante di mille luci e la tavola imbandita. La magia del Natale avvolgerà anche il Castello di Bianello (RE); una grande mostra di Presepi dal 7 dicembre al 6 gennaio sarà allestita all’interno delle sale espositive della Rocchetta di Castellarano; concerti a tema seguiti da degustazione di tè e fine pasticceria si terranno presso la Vinaia del Sapere della Delizia Estense del Verginese (FE), dove non mancherà anche un mercatino di Natale contadino a chilometro zero.

Infine segnaliamo alla Rocca di Riolo (RA): la Junior Rocca Escape, A Christmas Carol domenica 15 dicembre; Xmas Adventure domenica 8 e 22 dicembre, un adventure game per bambini e famiglie per riuscire a trovare il tesoro di Natale; Alla corte di Caterina il 26 dicembre alle 21, una visita guidata all’interno della Rocca Sforzesca in compagnia della signora più discussa delle Romagne, Caterina Sforza; sabato 21 e domenica 22 dicembre sempre alle 21 la Notte al Castello – Christmas Edition, un’intera notte da trascorrere all’interno dell’antica Rocca di Riolo Terme tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro nella suggestione dell’oscurità, compresa la merenda di mezzanotte e la colazione in Rocca.

Info: www.castellidelducato.it