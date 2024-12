Mercatini di Natale in Europa: dove vivere la magia delle feste tra divertimento, luci e sapori I luoghi che celebrano l’Avvento più attrattivi del continente, tra tradizione e originalità. Scopri i mercatini storici e innovativi, tra bancarelle di artigianato, specialità gastronomiche, idee regalo e momenti magici a tu per tu, a 2mila metri, con Babbo Natale

Christmas market, Wiener Christkindmarkt in Vienna, Austria, in front of the City hall.