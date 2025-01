Thailandia: viaggio nella terra dei sorrisi

Un viaggio in Thailandia significa entrare in un universo ricco di suggestioni: dalle maestose montagne del Nord, avvolte nella nebbia del mattino, alle isole incantate del Sud, immerse nelle acque turchesi del Mar delle Andamane. Con i suoi confini che ricordano la testa di un elefante – dove la "fronte" si allunga verso la Myanmar e il "tronco" scivola fino al Golfo della Thailandia – questo Paese del Sud-Est asiatico possiede un patrimonio naturale e culturale straordinario.

Incastonata nella penisola indocinese, grande il doppio dell’Italia, la Thailandia è una terra di contrasti armoniosi: templi sontuosi che raccontano storie di antichi regni, foreste tropicali dove il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli, e spiagge punteggiate da palme che sembrano dipinte. Tra i fitti palmeti di cocco del Sud, le acque smeraldine si infrangono su spiagge bianche da cartolina.

Ma la bellezza della Thailandia va oltre i paesaggi: è una destinazione che regala emozioni autentiche. Qui, il benessere non è solo un lusso, ma un’arte radicata nella cultura locale, dove il massaggio tradizionale si intreccia con la spiritualità di un popolo. È un viaggio nel cuore di una terra che ha dato i natali a una delle più antiche civiltà dell’Età del Rame e che, a Sukhothai, ha visto sorgere il suo primo regno indipendente, chiamato non a caso "Alba della Felicità". Esplorare antichi templi tra le montagne del Nord, scoprire il fascino urbano di Bangkok o rilassarsi su un’isola incantevole: la Thailandia è un’esperienza indimenticabile, dove ogni angolo racconta una storia e ogni sorriso accoglie.

Da Bangkok a Phuket

Tra caos e spiritualità, tra mobilità in tuk tuk, traffico urbano, street food d’alta cucina e relax tropicale, Bangkok e Phuket offrono un mix unico di tradizione e modernità. Nella capitale, templi, mercati galleggianti e centri commerciali convivono. Un concentrato di energia, colori e sapori che rende impossibile annoiarsi. Tanti i locali e i ristoranti che popolano le strade del centro di Bangkok dove poter provare la cucina thai: gustosissima, speziata e rustica ma anche leggera, fatta di infinite varietà di pesce e riso, oggi diffusa in tutto il mondo è proposta anche nelle isole e nei resort. A Phuket si passa dalla vivacità metropolitana alla pace delle spiagge, ideali per chi cerca paradisi naturali. Le proposte Francorosso, portano alla scoperta di tutta la magia di questa destinazione unica.

Un paradiso tropicale: mare, relax e avventura

Cape Panwa è un angolo di paradiso nell’estremità meridionale di Phuket. Questa località, più tranquilla rispetto al resto della grande isola, ospita il prestigioso SeaClub Cape Panwa, un’esclusiva di Francorosso. Circondato da una vegetazione lussureggiante e affacciato sul cristallino Mare delle Andamane, il resort si trova in una zona protetta dai venti, con una lunga spiaggia privata lambita da acque calme e trasparenti. Un luogo talmente scenografico da essere scelto come set per diverse produzioni hollywoodiane. L’architettura raffinata si integra con la natura circostante. Le suite, immerse nei giardini tropicali, sono oasi di privacy e comfort, incorniciate dal verde rigoglioso che le avvolge. La proposta gastronomica arricchisce l’esperienza del soggiorno: i profumi della cucina thailandese si respirano al Café Andaman. Per una cena sofisticata, il Top of the Reef propone piatti di cucina francese accompagnati da una vista mozzafiato sull’oceano, mentre il Panwa House è ospitato in un’elegante villa in stile sino-portoghese, già set cinematografico. Sulla spiaggia, invece, il Bamboo Bar è il luogo ideale per un drink rinfrescante o un pranzo leggero a due passi dal mare. Tra i servizi d’eccellenza spicca la Cape SPA, per trattamenti benessere che rigenerano corpo e mente. A disposizione c’è anche un collegamento gratuito per escursioni indimenticabili a Coral Island, gemma tropicale famosa per le sue acque limpide, l’incantevole spiaggia e la barriera corallina.

Un tuffo nella Thailandia autentica

Con le escursioni del SeaClub Cape Panwa si va alla scoperta degli angoli più autentici della Thailandia, come il santuario degli elefanti e il Grande Buddha di Phuket. Ammirare questi maestosi animali in un ambiente rispettoso e naturale è un’esperienza toccante e memorabile. Da non perdere l’isola di Phang Nga, celebre per le sue formazioni rocciose e le caratteristiche long tail boat. Navigare tra le acque tranquille, circondati da paesaggi surreali, è come entrare in un quadro vivente. La meta finale è Kho Yao Yai, un villaggio tradizionale immerso in un paesaggio unico, con la sua affascinante piantagione di alberi della gomma, dove il tempo sembra essersi fermato.

Città e cultura: un viaggio tra tradizione e modernità

Per unire il fascino delle grandi città alla bellezza delle spiagge, l’itinerario inTour Bangkok e Spiagge di Francorosso è la scelta ideale per vivere una settimana indimenticabile in Thailandia. Un viaggio lungo 310 km tra la vivace megalopoli e le incantevoli spiagge di Phuket.

Bangkok, con i suoi oltre sei milioni di abitanti, è una città che non dorme mai, famosa per la sua energia notturna e i frequentatissimi mercati. Frizzante e caotica, la capitale affascina anche per la sua dimensione mistica, ricca di templi antichi dedicati al Buddha (che i thailandesi chiamano Wat). I più famosi sono il Wat Pho, il più antico della città sede famoso per il Buddha reclinato è una delle più importanti scuole di massaggio tradizionale; e il Wat Phra Kaew in cui è custodito il Buddha di Smeraldo, entrambi si trovano nel comprensorio del Grande Palazzo Reale.Con una guida locale che parla italiano si raggiungono le sponde del fiume Chao Phraya e ci si addentra nei suoi storici klong, i canali della vecchia Bangkok. Qui si respirano le tradizioni autentiche della Thailandia, tra i colorati mercati galleggianti, dove l'arte del mercanteggiare è una vera e propria cultura. Un’esperienza affascinante è la visita all’enorme mercato galleggiante di Damnoen Saduak, un vero spettacolo di barche piene di prodotti e sapori tipici.

Il viaggio prosegue con un volo interno verso Phuket, dove il ritmo incalzante della città lascia il posto alla tranquillità delle spiagge tropicali. L’itinerario include anche un soggiorno a Khao Lak, un piccolo angolo di paradiso.

Il fascino del Nord: radici antiche e paesaggi incantevoli

Il Nord della Thailandia, ricco di storia e natura, è una tappa imperdibile per chi cerca l’essenza del Paese. Per scoprirla, Francorosso propone l'inTour Thailandia Magica: un itinerario di sei notti che combina la vibrante Bangkok con la magia del Triangolo d’Oro, dove i fiumi Ruak e Mekong si incontrano, segnando il punto di convergenza tra Thailandia, Myanmar e Laos. Partendo da Bangkok, si esplorano luoghi iconici che raccontano la grandezza di antiche civiltà. Il percorso conduce attraverso 1.480 km fino alle montagne del Nord tra paesaggi verdissimi e straordinari.

Il viaggio inizia con la visita di Ayutthaya, l'antica capitale del Regno del Siam, dal XIV al XVIII secolo, oggi Parco Archeologico UNESCO. Qui, il Wat Mahathat, il Wat Na Phra Meru e il Wat Lokayasutharam sono tra le gemme che testimoniano lo splendore del passato. Si prosegue ancora a Nord del Paese verso il luogo di nascita della cultura Thai, Sukhothai. Un posto magico, un susseguirsi di templi costruiti per rispettare l’antico ordine religioso e mantenere il contatto con Nma, Naga e Meru, l’acqua, il serpente e la montagna sacra. Un luogo suggestivo che l’UNESCO ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità, senza dubbio il sito archeologico più affascinante di tutta la Thailandia. Il viaggio culmina a Chiang Mai, circondata dalle montagne più alte del Paese, dove il sacro monte Doi Suthep ospita l'omonimo tempio, uno dei più spettacolari della regione. Con oltre 300 templi che costellano la città, Chiang Mai è un centro spirituale che irradia una magia unica, rappresentando la tappa conclusiva di un viaggio straordinario alla scoperta di una cultura affascinante e profonda.