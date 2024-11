Wicked, nelle bambole spunta link a sito porno: come è nato l’imbarazzante errore

Roma, 11 novembre 2024 – Una bambola bionda e vestita di rosa, che riprende le fattezze di Glinda, la Buona Strega del Sud interpretata da Ariana Grande nel nuovo film ‘Wicked’, adatta per bambini d 4 anni in su. Fin qui nulla di male, se non fosse che Mattel, la casa produttrice del giocattolo, ha fatto un imbarazzante errore sul retro della confezione: invece di indirizzare al sito web ufficiale della pellicola (www.WickedMovie.com), il link stampato – a causa della mancanza della parola “movie” – riporta a una pagina (intitolata solo ‘Wicked’, appunto) dedicata a contenuti hard che richiede di avere almeno 18 anni per essere consultata.

Il produttore di giocattoli si è immediatamente scusato per l’errore: “Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevole errore e stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio”, si legge nel comunicato di Mattel. “Si avvisano i genitori che il sito web stampato male e non corretto non è appropriato per i bambini”, aggiunge l’azienda, consigliando “ai consumatori che hanno già il prodotto di gettare la confezione del prodotto o di oscurare il collegamento e di contattare il servizio clienti Mattel per ulteriori informazioni”.

Le bambole della collezione Mattel Wicked sono al momento in vendita principalmente negli Stati Uniti. Ad accorgersi dell’errore sono stati alcuni utenti statunitensi sui social media, che hanno diffuso le foto della confezione incriminata.

La Wicked Picture, a cui riporta il link errato, “è stata costituita con il fermo impegno di produrre film porno parodistici di qualità, una decisione a cui la società è rimasta fedele fin dall'inizio”, si legge sul sito. La compagnia “continua a diversificare e ad espandere il suo impegno verso contenuti cinematografici di qualità” attraverso film come “Black Widow XXX” e “Captain Marvel XXX: An Axel Braun Parody”.

Wicked

‘Wicked’ è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, tratto dal romanzo ‘Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta’ di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione de ‘Il meraviglioso mago di Oz’ di L. Frank Baum.

Il film, ambientato prima dell’arrivo di Dorothy nel Regno di Oz, racconta dell’incontra tra Elphaba, una giovane donna nata con la pelle verde smeraldo, e Glinda, una giovane donna bionda, vivace ed estremamente popolare. Le due, anche se opposte, faranno amicizia. Ma tra le rivalità e il governo corrotto del Mago di Oz la loro relazione prenderà rapidamente un'altra svolta. Le protagoniste della pellicola sono interpretate da Ariana Grande (Glinda) e Cynthia Erivo (Elphaba).