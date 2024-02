Washington, militare dell’Air Force si dà fuoco davanti all’ambasciata israeliana. Il grido e poi le fiamme: “Palestina libera”

Washington, 26 febbraio 2024 – Al grido di ‘Free Palestin’, un militare americano della US Air Force si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington. L’uomo è grave: è stato trasportato in un ospedale della zona dopo che l'incendio è stato spento dagli agenti dei servizi segreti statunitensi.

Secondo il New York Times, in un video trasmesso in diretta su internet, l'uomo – che indossava una divisa militare – ha detto "non sarò più complice di un genocidio" e poi si è cosparso di un liquido trasparente e si è dato fuoco, gridando "Palestina libera", come riporta il Times.

La polizia locale e i servizi segreti stanno indagando sull'incidente. A dicembre era già accaduto un episodio simile, quando una manifestante si era data fuoco fuori dal consolato israeliano di Atlanta.

Nel video registrato dallo stesso militare durante la protesta estrema, l’uomo si è identificati come Aaron Bushnell. Ma, al momento, l’identità non è stata né confermata e nemmeno smentita dalle autorità. L’uomo è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

L'episodio è avvenuto al numero 3500 di International Drivee Northwest, il cuore del quartiere diplomatico della Capitale. Tutto è iniziato quando il militare si è avvicinato all'ingresso dell'ambasciata. Gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto se avesse bisogno di qualcosa, ma a un certo punto l'uomo si è dato fuoco. Le immagini del manifestante avvolto dalle fiamme sono state pubblicate su Twitch.

L'uomo, vestito in abiti da combattimento, aveva dichiarato: "Io non voglio più essere complice del genocidio", riferendosi al massacro di migliaia di palestinesi nella Striscia di Gaza da parte delle forze militari israeliane, in risposta della strage del 7 ottobre, quando più di 1200 israeliani sono stati uccisi, e molte donne e ragazze stuprate, dai miliziani di Hamas.

L'uomo, secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe in condizioni critiche, ma nessun altro è rimasto ferito nell'incidente. Sul posto, chiuso al traffico, intanto continuano a indagare i servizi segreti e gli uomini del dipartimento metropolitano di polizia.

L'emittente americana Cnn ha "ottenuto e visionato" il video dell'incidente che ha visto un uomo dell'aviazione americana darsi fuoco di fronte all'ambasciata israeliana di Washington. Nel video l'uomo, riferisce Cnn, "si identifica come Aaron Bushnell e dice: 'Non sarò più complice di un genocidio', prima di dichiarare che ciò che stava per fare 'è niente rispetto alle sofferenze dei palestinesi’”. Prima di versarsi addosso un liquido e darsi fuoco, l'uomo ha appoggiato "un dispositivo di registrazione a terra e urlato ripetutamente 'Palestina libera'”, riferisce la Cnn.