Guerra Israele news, verso nuovo governo tecnico palestinese Anp in settimana

Roma, 25 febbraio 2024 – E’ probabile che il governo del primo ministro dell'Autorità Palestinese (Anp) Mohammed Shtayyeh potrebbe dimettersi a breve per favorire un nuovo governo palestinese di tecnici entro la fine di questa settimana, secondo quanto riportato da Sky News Arabia. Secondo l'emittente, questi sviluppi rafforzano le notizie secondo cui Hamas avrebbe accettato, la settimana scorsa, la formazione di un governo tecnico la cui missione è ricostruire Gaza e ripristinare la sicurezza dopo la guerra.

Israele dall’altro lato ha accettato di andare avanti con le trattative per la tregua dopo 141 giorni di guerra con Hamas: per questo, ha deciso di inviare una delegazione a Doha. Il Qatar è uno dei protagonisti della mediazione fra le parti ed è qui che il negoziato dovrebbe proseguire dopo i primi segni positivi ottenuti a Parigi. Secondo le indiscrezioni filtrate ieri dalla capitale francese, l'ipotesi su cui si sarebbero accordati i negoziatori di Usa, Egitto, Qatar e Israele prevede un cessate il fuoco di 6 settimane e il rilascio di una quarantina di ostaggi israeliani in cambio di alcune centinaia di detenuti palestinesi.

