“C’è bozza di accordo per tregua a Gaza”. Media israeliani: cauto ottimismo

Roma, 24 febbraio 2024 – Passi in avanti verso una tregua in Medio Oriente. Dopo i negoziati di ieri a Parigi "una bozza di accordo" è stata concordata tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza. Lo riferisce una fonte di Tel Aviv, citata da diversi media dello Stato ebraico. A Parigi erano presenti anche i capi delle intelligence di Stati Uniti, Egitto e Qatar. "Ci sono stati colloqui positivi, ci sono progressi significativi - ha sottolineato - Abbiamo una base su cui costruire un piano e i negoziati". Nel frattempo, Al Jazeera riferisce di nuovi raid israeliani su Rafah: ci sarebbero numerose vittime.

Proteste in Pakistan per la guerra in Palestina (Ansa)

Le news in diretta