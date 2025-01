Vertice sulla guerra in Ucraina. La Svizzera a Trump e Putin:: "Pronta a ospitare il vostro incontro"

Dopo la Slovacchia, anche la Serbia e la Svizzera si candidano ad ospitare il vertice più atteso degli ultimi anni, quello tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nonostante il disaccordo dell’Ue, entrambi i presidenti hanno dato la loro disponibilità. Trump ha dichiarato: "Lo stiamo organizzando", mentre il Cremlino ha confermato che non ci sono "condizioni preliminari" per il dialogo. La Svizzera, forte della sua neutralità e di un passato di vertici storici, ha offerto il suo territorio senza coinvolgersi direttamente nelle trattative. La Serbia ha sottolineato il suo sostegno sia a Trump che a Putin, proponendosi come terreno neutrale. La Slovacchia era stata la prima a proporsi per ospitare i colloqui sulla guerra. Tutti e tre i Paesi sono aderenti alla Corte Penale Internazionale, che ha emesso un mandato di arresto per crimini di guerra contro Putin.