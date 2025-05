Terremoto di 7,5 oggi in Cile: è allerta tsunami. Scatta l’evacuazione di massa

Santiago del Cile, 2 maggio 2025 – Un potente terremoto ha colpito l’estremità sud del Cile, al confine con l’Argentina. Secondo informazioni preliminari del Centro sismologico nazionale cileno (Csn), il sisma è stato registrato alle 8:58 locali, le 14:58, in Italia. La magnitudo misurata è di 7.5 gradi della scala Richter (7 secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia): le autorità hanno emesso un’allerta tsunami.

L’epicentro è stato localizzato in mare a 218 chilometri a sud di Puerto Williams, nella Terra del fuoco, a una profondità di 10 chilometri (32 secondo l’INGV). Alle 9:09 i sismografi hanno segnalato una replica di magnitudo 5.7.

La protezione civile cilena, Senapred, ha emesso un’allerta rossa per la zona di Magallanes e per la regione Antartica cilena, invitando i cittadini ad evacuare dalle zone costiere. "In questo momento è nostro dovere prevenire e obbedire alle autorità, tutte le nostre risorse sono state messe a disposizione delle popolazioni", ha scritto il presidente Il presidente Gabriel Boric su X. Immagini sui social mostrano una fiumana di persone a Punta Arenas (in Patagonia), che si muove a piedi, compostamente, rispettando le indicazioni.