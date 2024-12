Usa, lavoratori stranieri specializzati. Trump si schiera con Musk e contro la destra Maga: “Sono sempre stato favorevole ai visti H-1B”

Roma, 28 dicembre 2024 - Donald Trump è a favore dei visti per i lavoratori specializzati. Il presidente eletto si è schierato con Elon Musk e Vivek Ramaswamy, messi alla guida del Dipartimento per l'efficienza, e favorevoli con i visti per i lavoratori specializzati H-1B, molto usati nella Silicon Valley e nelle aziende tecnologiche Usa, ma non apprezzati dalla destra Maga. "Mi sono sempre piaciuti, sono sempre stato a favore di questi visti", ha detto il tycoon al New York Post, aggiungendo: "Ho molte persone con i visti H-1B nelle mie proprietà. Li ho usati molte volte, è un grande programma".

Deluso lo schieramento più estremita del movimento Maga, contrario a una stretta sull'immigrazione a due velocità. L'ex candidata Nikki Haley aveva criticato pesantemente le idee di Musk in fatto di immigrati: "Dobbiamo investire e dare la priorità agli americani". Mentre il controverso ex stratega di Trump, Steve Bannon, aveva tuonato: "Il programma di visti H-1B dovrebbe essere azzerato perché riduce i salari e contribuisce a sostituire gli americani con lavoratori stranieri trattati come servi".

L'esigenza di avere dei confini più sicuri metterebbe tutti d'accordo, ma il nocciolo duro del movimento Maga si rifiuta di fare differenze tra migranti. "Ho votato per una riduzione dei visti H1B, non per una loro estensione", ha dichiarato l'influencer di destra Laura Loomer. Argomentazioni contestate da Musk che su X aveva fatto leva proprio sul tema della campagna di Trump il "Make America Great Again" affermando: "Se volete che la vostra squadra vinca il campionato, dovete reclutare i migliori talenti ovunque si trovino. Mi riferisco al fatto che l'immigrazione legale dello 0,1% dei migliori talenti ingegneristici è essenziale affinché l'America continui a vincere".