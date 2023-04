Ucraina, news live. Mosca vieta ai funzionari di lasciare la Russia. “Paranoie su fughe di notizie”

Roma, 8 aprile 2023 – Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha vietato ai funzionari governativi di lasciare il Paese senza un permesso speciale: lo riporta il Kyiv Independent, che cita il media russo The Bell. I permessi possono essere rilasciati da Mishustin solo per i viaggi ufficiali e le restrizioni non si applicano ai dipendenti dell'Amministrazione presidenziale. Intanto l'ex presidente russo Dmitri Medvedev, in un messaggio postato sul social russo VKontakte afferma che “l'Ucraina non interessa a nessuno e sparirà”. Sul fronte militare: un missile lanciato dall'Ucraina è stato abbattuto su Feodosia, in Crimea, secondo quanto riferito da Sergey Aksenov, governatore della sedicente repubblica di Crimea.

