Roma, 13 febbraio 2022 - Tensione alle stelle tra Usa e Russia. L'amministrazione Biden teme che Mosca possa creare un "falso pretesto" per invadere l'Ucraina, anche se il ministro degli Esteri ucraino, Sergey Lavrov, assicura che non ci sarà nessun attacco al Paese confinante. Ma, dopo il colloquio telefonico di ieri, il segretario di Stato americano, Antony Blinken ribadisce che "nessuno dovrebbe sorprendersi se la Russia creerà un incidente per giustificare l'azione militare, che aveva pianificato da sempre". E mentre le diplomazie europee provano a mediare, oggi anche il Papa ha chiesto "ogni sforzo per la pace".

In questo quadro, è l'Ucraina che cerca di ridimensionare l'allarme internazionale su una possibile imminente invasione: non c'è alcun "cambiamento fondamentale" lungo i confini, ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, come riporta Bloomberg. E il ministro dei Trasporti di Kiev ha invece confermato che lo spazio aereo resta aperto nonostante le minacce. "Il governo sta lavorando per prevenire i rischi per le compagnie aeree", ha sottolineato.

Alla Russia "non frega nulla" del rischio di sanzioni occidentali in caso di invasione dell' Ucraina. A dichiararlo senza mezzi termini è stato l'ambasciatore russo in Svezia, Viktor Tatarintsev, in un'intervista divulgata sul sito web del quotidiano svedese. "Siamo più autosufficienti e siamo stati capaci di rafforzare le nostre esportazioni - ha aggiunto -. Non abbiamo formaggi italiani o svizzeri, ma abbiamo imparato a fare formaggi russi altrettanto buoni utilizzando ricette italiane o svizzere. Nuove sanzioni non avrebbero nulla di positivo, ma non sono così negative come sostiene l'Occidente". Tatarintsev ha poi accusato i paesi occidentali di non comprendere la mentalità russa: "Più l'Occidente fa pressioni sulla Russia, più forte sarà la risposta russa". Mosca, ha assicurato infine, cerca di evitare una guerra: "E' l'auspicio più sincero dei nostri responsabili politici. L'ultima cosa che la gente vuole in Russia è la guerra".

Gli osservatori britannici dell'Osce, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, vengono ritirati dall' Ucraina: ad annunciarlo è stato un portavoce del Foreign Office citato dalla Cnn. "In linea con le nostre responsabilità, abbiamo preso la decisione di ritirare i nostri osservatori distaccati presso la missione Smm dell'Osce. Prendiamo molto sul serio la sicurezza del nostro personale". La Missione speciale di monitoraggio dell'Osce in Ucraina (Smm) era stata dispiegata il 21 marzo 2014. "La Smm è una missione civile disarmata, presente sul campo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutte le regioni dell'Ucraina -si legge sul sito dell'organizzazione -. I suoi compiti principali sono osservare e riferire in modo imparziale e obiettivo sulla situazione in Ucraina e facilitare il dialogo tra tutte le parti".

Una decisione che non ha convinto il Cremilino. La Russia si è infatti detta "preoccupata" del "trasferimento" del personale della missione speciale di osservazione dell'Osce (Smm) in Ucraina dell'Est. "La presidenza di turno dell'Osc e il segretario generale dell'Osce hanno informato gli Stati partecipanti della decisione di 'un certo numero di Paesi' di trasferire il proprio personale nazionale della Smm dall' Ucraina dell'Est 'a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza'", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, "questo non può che causarci seria preoccupazione".

Nel frattempo, vista la situazione la Polonia si sta preparando ad accogliere rifugiati provenienti dalla vicina Ucraina, nel caso di una escalation della crisi con la Russia. A dichiararlo è stato oggi il ministro dell'Interno del governo di Varsavia, Mariusz Kaminski. La Polonia sta considerando una serie di scenari: "Uno di questi prevede di preparare i vertici delle amministrazioni regionali al possibile afflusso di rifugiati dall' Ucraina che, in caso di conflitto, potrebbero cercare rifugio nel nostro paese", ha scritto su Twitter.

Anche da parte di Berlino, la situazione della crisi Ucraina è diventata "critica". Lo ha detto una fonte governativa tedesca, alla vigilia delle visite a Kiev e Mosca del cancelliere Olaf Scholz. "La nostra preoccupazione è cresciuta" e "pensiamo che la situazione sia critica, molto pericolosa". Un nuovo tentativo di sbloccare la crisi, mantenendola su binari diplomatici, verrà fatto martedì dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che, scrive la Bild am Sonntag, si prepara da giorni a questo incontro in Russia con Vladimir Putin.