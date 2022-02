Pozzallo (Ragusa), 11 febbraio 2022 - La crisi Ucraina finisce nelle reti dei pescatori siciliani. “Bando di pericolosità per sommergibile in immersione”, il titolo dell’avviso pubblicato sul sito della Capitaneria di Porto di Pozzallo (Ragusa), valido fino al 14 febbraio.

Il comandante Donato Zito scrive che in questo periodo di tempo “la zona di mare sopraindicata è dichiarata pericolosa. La navigazione, pertanto, dovrà svolgersi con la massima cautela; tutte le unità in transito prestino la massima attenzione al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività sopra riportata”.

Cosa sta succedendo

Ma a chi appartiene il sommergibile? Che cosa sta succedendo e cosa c’entrano i venti di guerra sull’Ucraina? Il riserbo è massimo, le indiscrezioni che trapelano dicono che il sommergibile sia delle forze Nato, e sia entrato in azione dopo che le navi russe - partite il 15 gennaio dal Mare del Nord - sono approdate nel canale di Sicilia.

Sicurezza

Da qui l'avviso ai naviganti diramato dalla Marina militare, comando di Augusta, per garantire la sicurezza della navigazione. Il tratto di mare interessato riguarda anche le Capitanerie di Siracusa, Gela, Porto Empedocle.

Dopo il clamore suscitato dalla vicenda, la Marina ha chiarito che si tratta di 'attività addestrative', pianificate da tempo. Obiettivo, la sicurezza della navigazione.

Nell'archivio della Capitaneria di Pozzallo, il precedente avviso risale al 2018. L'allora comandante da 7 al 19 maggio raccomandava la massima cautela "al fine della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare", chiedendo a tutti di mentenersi "a debita distanza dalle unità operanti nell'area interessata al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività sopra riportate". Anche in quel caso, l'avviso di pericolosità riguardava un 'sommergibile immerso'.

Sommergibile e pescatori



Per i diportisti il pericolo è relativo. Ma cosa devono fare invece i pescatori per evitare guai? Devono prestare maggiore attenzione, è la raccomandazione degli addetti ai lavori. Rassicurati da un fatto: i pescherecci, come tutte le unità navali, hanno strumenti in grado di 'vedere' cosa c’è nel fondale. E i sommergibili sono attrezzati per evitare quel che sta sopra. Nel frattempo, prudenza per tutti.