Ucraina, il Pentagono: “La Russia ha lanciato un’arma contro-spaziale che può attaccare i satelliti”. La replica: “Fake news”

Roma, 22 maggio 2024 - Non solo Ucraina. Si torna a respirare aria di guerra fredda. Da un lato la notizia secondo cui la Russia punta a ridefinire i confini marittimi sul Baltico, dall'altro l'annuncio del Pentagono che ha lanciato quella che probabilmente è un'arma 'contro-spaziale' che ora si trova nella stessa orbita di un satellite del governo americano. Anche se, in entrambi i casi, Mosca si è affrettata a smentire bollando il tutto come “fake news”.

Intanto Kiev fa sapere di aver abbattuto, nella notte, oltre una ventina di droni russi di tipo Shahed-131/136 nelle regioni di Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Donetsk, Sumy e Odessa. "Nella regione di Kharkiv, le nostre forze stanno distruggendo l'occupante, i risultati sono tangibili", dice il presidente Volodymyr Zelensky, ma che avverte che la situazione sul fronte orientale vicino alle città di Pokrovsk, Kramatorsk e Kurakhove rimane "estremamente difficile in questo momento".

Un vigile del fuoco spegne un incendio provocato da un drone russo a Kharkiv (Ansa)

Le news in diretta