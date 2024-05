Assalto russo a Kharkiv, Zelensky: “Solo l’inizio di offensiva più ampia”. L’Ucraina evacua 10mila persone

09:12

Wsj, Kiev agli Usa: fateci usare le vostre armi per colpire in Russia

L'Ucraina ha chiesto all'amministrazione statunitense di "eliminare le restrizioni" sull'uso di armi fornite dagli Usa contro obiettivi militari all'interno della Russia: lo scrive il Wall Street Journal (Wsj), che cita funzionari americani e della difesa. L'appello di Kiev segue le dichiarazioni del Pentagono e della Casa Bianca, che negli ultimi due giorni hanno ribadito le proprie posizioni in merito all'uso delle armi statunitensi da parte dell'Ucraina, sottolineando che esse dovrebbero essere utilizzate solo all'interno dei confini nazionali. Kiev, prosegue il giornale, ha inoltre chiesto all'amministrazione Biden di aiutare l'esercito a identificare obiettivi in Russia da colpire con armi ucraine. Il Wsj rileva che questa richiesta è stata ricevuta "in relazione al fatto che la Russia ha ottenuto le maggiori conquiste territoriali in Ucraina in quasi 18 mesi" nella regione nord-orientale di

Kharkiv. Altri funzionari statunitensi hanno detto al Wsj che la richiesta dell'Ucraina, fatta la settimana scorsa, è attualmente in fase di studio.