Ucraina news, Wsj: Usa valutano invio a Kiev di armi a lunga gittata

Washington, 30 giugno 2023 – La Russia è impegnata in un giro di vite sui simpatizzanti della Wagner dopo il fallito golpe della milizia la scorsa settimana e annuncia che non combatterà più in Ucraina. Resta il giallo sull'arresto del generale Surovikin, ritenuto un membro segreto della Wagner insieme a un'altra trentina di ufficiali e 007. Il Cremlino gela anche la missione di pace del cardinale Zuppi.

Svaniscono ancora una volta le speranze per la fine del conflitto e gli Usa prendono in considerazione l'approvazione del sistema missilistico tattico a lungo raggio Atacms per l'Ucraina, secondo quanto scritto in esclusiva dal Wall Street Journal citando.

Fiori per le vittime della strage di Kramatorsk

Le notizie in diretta