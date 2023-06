Guerra in Ucraina: Zuppi oggi incontra Kirill, giallo sull’arresto del generale russo Surovikin

Kiev, 29 giugno 2023 – Si aggrava il bilancio degli attacchi russi che hanno distrutto un ristorante nella città ucraina di Kramatorsk: i morti sono saliti a 12, sessanta feriti. Tra le vittime figurano una ragazza di 17 anni e due sorelle gemelle di 14 anni. oltre al ristorante, i raid russi hanno colpito anche abitazioni, attività commerciali, un ufficio postale e altri edifici.

Prosegue intanto l'azione della controffensiva ucraina. Le forze di Kiev "stanno facendo progressi" nel sud e nell'est del Paese: sono avanzate di 1,3 km in direzione di Berdyansk (Zaporizhzhia), 1,2 km m in direzione di Klishchiivka (Donetsk) e 1,5 km in direzione di Kurdyumivka (Donetsk), scrive su Telegram la viceministra della Difesa.

Sul fronte diplomatico, invece, oggi il cardinale Matteo Zuppi incontrerà oggi a Mosca il patriarca russo Kirill nel pomeriggio, ha confermato il nunzio apostolico presso la Russia, Giovanni d'Aniello, al Tg1. Questa mattina l’emissario del Papa ha discusso dellaa questione dei rifugiati, “compresi i minori”, con Yuri Ushakov, il consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin.

Non si placa, però, l'eco del tentativo di rivolta della Wagner e del suo leader Yevgeny Prigozhin, mentre Putin è volato in Daghestan. Secondo alcuni media russi, il generale Sergei Surovikin è stato arrestato proprio per aver scelto di schierarsi con il ribelle Prigozhin. Il Guardian sottolinea come il capo delle forze aerospaziali russe ed ex comandante supremo di Mosca in Ucraina sembra essere “scomparso” nel nulla e da sabato scorso non abbia fatto più alcuna apparizione pubblica.