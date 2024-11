Ucraina news in diretta, aspettando Trump: Mosca bombarda a tappeto per posizione di forza al tavolo di pace. Biden invia 500 missili di difesa prima di lasciare

Roma, 9 novembre 2024 - La Russia ha lanciato una nuova offensiva in Ucraina. In attesa dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca le forze di Mosca nelle ultime ore hanno intensificato i bombardamenti e il lancio di droni contro strutture energetiche, aeroporti militari e attrezzature delle forze armate ucraine in 147 aree del Paese, ha rivendicato lo stesso ministero della Difesa russo. Lo scopo è chiaro: il presidente Vladimir Putin vuole arrivare alla trattativa di pace, che il neo presidente Usa promuoverà, con una posizione di forza su Kiev.

Un attacco portato a diversi livelli e in diverse zone, probabilmente pianificato da tempo, colpendo non solo infrastrutture, ma anche zone residenziali come è successo nella notte ad Odessa, dove una pioggia di droni russi si è abbattuta contro due grattacieli, diversi edifici residenziali privati, uccidendo una persone e provocando 13 feriti. Il sindaco, Oleksandr Filatov, ha sottolineato che si è trattato del terzo attacco russo consecutivo sulla città. UAV kamikaze, almeno 51, di cui 32 abbattuti dalle difese ucraine, hanno preso di mira anche le regioni di Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Donetsk, Sumy, Kharkiv, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy e Ternopil. E sempre l'insediamento di Trump sembra incidere sulla guerra, infatti l'amministrazione dell’uscente Joe Biden ha deciso di inviare al più presto, prima che il tycoon dalla Sala Ovale stoppi le forniture di armi a Kiev, 500 missili intercettori in Ucraina per i sistemi di difesa aerea a medio raggio Nasams e Patriot, scrive il Wall Street Journal (Wsj), che cita una fonte della Casa Bianca. Ma senza esagerare, infatti sempre il Wsj racconta di un no del Pentagono al presidente Volodymyr Zelensky che chiedeva la priorità sulla fornitura dei sistemi missilistici Atacms per Kiev.

Un esperto militare di droni con detriti di un UAV russa che si è appena abbattuto su Kiev