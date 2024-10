Ucraina, le news in diretta. Kamala Harris fa tremare Kiev: “Trump vuole farvi cedere dei territori”. Paura per Lukashenko

Roma, 4 ottobre 2024 - Per la sorte dell'Ucraina il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti sarà fondamentale, quindi le recenti parole di Kamala Harris hanno fatto tremare Kiev: "Donald Trump vuole costringere l'Ucraina a cedere territori alla Russia", ha tuonato durante un comizio in Wisconsin, aggiungendo che Vladimir Putin è un "dittatore brutale". Altra cattiva notizia per il presidente Volodymyr Zelensky giunge dalla Ue: al momento non c'è il consenso in Consiglio per una proroga temporale nel rinnovo delle sanzioni agli asset della Banca Centrale russa immobilizzati in Europa. Inoltre all'ok alla proroga è legata la partecipazione degli Usa, con una quota da 20 miliardi di dollari, al prestito all'Ucraina deciso in ambito G7. Dall’Ucraina arriva la drammatica testimonianza di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e a presidente del Gruppo di Collaborazione Bilaterale Italia-Ucraina della Camera in questi giorni in visita nel Paese: "Le sirene stanno avvertendo che c'è in corso un attacco balistico. Ci sono decine di droni che in questo momento sono diretti verso la città e di qui a poco verranno a sganciare 30-40 kg di esplosivo ciascuno. Questo fa seguito a una notte in cui le sirene sono state avvertite in maniera evidente, sono stati abbattuti decine di droni su Kiev ed è quello che normalmente accade in tutta l'Ucraina. Una situazione che va avanti da quasi tre anni e che ha provocato decine di migliaia di morti, non solo tra i soldati ma anche tra i civili. Il Gruppo di collaborazione del Parlamento italiano è qui a Kiev per discutere di pace e per dare senso all'impegno italiano che prosegue in maniera convinta ormai da quasi tre anni".

Un soldato della 25esima Airborne Brigade ucraina