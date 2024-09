Ucraina news in diretta, massiccio attacco con droni contro la Russia: 158 abbattuti. “Due puntavano a Mosca”

10:21

Peskov: "Usa sempre più coinvolti e ostili"

Il grado di coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto in Ucraina sta aumentando, ed è ora palese l'ostilità verso la Russia, ha affermato in tv Dmitry Peskov. "Gli Usa, nonostante molte affermazioni contrarie, sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina e stanno mostrando una tendenza ad aumentare il grado del loro coinvolgimento in questo conflitto", aggiungendo: "E' una posizione completamente ostile nei confronti del nostro paese".