Ucraina, le news in diretta: I Wagner si ritirano da Bakhmut. Mosca schiera armi nucleari in Bielorussia

Roma, 25 maggio 2023 - Continua incessante la pioggia di droni sull'Ucraina. Nella notte per tre ore i Shahed di fabbricazione iraniana sono caduti su Kiev, il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato l'abbattimento di 36 di questi velivoli accusando Mosca di "continuare a terrorizzare l'Ucraina". Ma anche la Russia denuncia blitz con droni, e dopo quelli intercettati mentre stavano per colpire una nave militare russa ieri nello stretto di Kerch, nella notte sempre in Crimea ne sono stati abbattuti sei.

Sulla linea di contatto continuano le manovre di accerchiamento di Bakhmut da parte delle forze di Kiev, che ormai hanno lanciato la controffensiva. La città è ancora in mano ai russi, e come aveva preannunciato Telegram il capo e fondatore della milizia privata russa Yevgeny Prigozhin, il gruppo Wagner ha iniziato a ritirarsi. Ieri lo chef di Putin aveva sferrato un pesante attacco alla nomenklatura del Cremlino e al capo dell'Operazione speciale il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, colpevoli secondo lui di aver disgregato l'esercito russo, e avvertendo dei rischi della controffensiva di primavera degli ucraini.

Intanto aumentano gli atti di sabotaggio in Russia. I servizi di sicurezza russi Fsb hanno affermato di aver arrestato "sabotatori ucraini" che pianificavano attentati alle centrali nucleari russe. "Un gruppo di sabotatori dell'intelligence straniera ucraina... ha cercato di far saltare circa 30 linee di trasmissione di energia presso le centrali nucleari di Leningrado e Kalinin all'inizio di maggio per spegnere i reattori nucleari", ha dichiarato l'Fsb. Due due cittadini ucraini sono stati arrestati: erano riusciti a far saltare in aria una torre trasmittente della centrale di Leningrado.

Gli F-16 a Kiev, ormai in arrivo, le sconfitte sul campo e gli atti di sabotaggio, sembrano aver messo la Russia all'angolo, aumentando il rischio che ricorra all'uso di armi nucleari. E non è una buona notizia l'annuncio che le armi nucleari russe non strategiche sono in fase di dispiegamento in Bielorussia. Sarebbe la risposta di Mosca e Minsk alle attività della Nato in quest'area, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu. Chiarendo che il Cremlino non trasferisce il controllo di queste armi alla Bielorussia e la decisione sul suo utilizzo spetta a Mosca.