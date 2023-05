Diretta Ucraina, nuovi attacchi nelle regioni russe. Scuola in fiamme a Kharkiv. Lavrov: “La Nato come Hitler”

8:35 Dopo Belgorod nuovi attacchi in territorio russo Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov ha parlato in tv di nuove azioni in tre regioni russe, dopo quelli che Mosca ha definito operazioni di sabotatori nella regione di Belgorod: «Ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale di Putin non porrà fine alla sua guerra contro l'Ucraina. I russi non si sentiranno al sicuro in nessun angolo della Federazione», ha detto, come riporta Unian. «Bryansk, Kursk, Voronezh e altre regioni non possono essere sicure, dato il numero di cittadini russi che sono contro il regime», ha aggiunto Danilov

9:03 Sunak: “Pronti a sostenere l’Ucraina per anni” Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato a una conferenza sulla difesa a Londra che gli alleati occidentali dell'Ucraina sono pronti a sostenere il Paese nella guerra «per anni», come riferisce la stampa britannica. E ha aggiunto che la strategia della Russia di «aspettare. . . e che le persone (in Occidente) si stancheranno, si annoieranno. . . non funzionerà», riporta il Financial Times. «Ora stiamo conducendo una conversazione con gli alleati su quali accordi di sicurezza multilaterali e bilaterali a lungo termine possiamo mettere in atto con l'Ucraina», ha affermato Sunak.

9:20 Difesa russa abbatto drone ucraino Un drone e' stato abbattuto alla periferia della citta' di Belgorod, capoluogo dell'omonima regione confinante con l'Ucraina, senza causare vittime, lo ha dichiarato oggi il governatore dello Stato russo, Vyacheslav Gladkov. "Un drone e' stato abbattuto dal sistema di difesa aerea sopra il distretto di Belgorod. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime", ha scritto Gladkov sul suo canale Telegram. Poco dopo, il governatore ha dichiarato che un drone, forse quello abbattuto, ha sganciato un ordigno esplosivo in una delle strade di Belgorod. Secondo le immagini pubblicate sui social media, l'ordigno non e' esploso

9:38 Kiev: “Possibili altri attacchi di partigiani russi” Attacchi come quelli compiuti lunedì nella regione russa di Belgorod potrebbero ripetersi in altre zone della Russia a causa "del numero di cittadini russi contrari al regime" rispetto all'invasione ucraina. A dichiararlo è stato Oleksyi Danilov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraina. "Briansk, Kursk, Voronezh ed altre regioni non possono essere al sicuro se si tiene conto del numero di cittadini russi che si oppone al regime e che potrebbe dar vita a proteste in qualunque parte della Russia", ha aggiunto Danilov, citato dall'Unian.

9:47 Scuola attaccata da un drone a Kharkiv Un attacco russo con un drone Shahad è stato compiuto oggi su un villaggio nella regione di Kharkiv ed ha lasciato "in fiamme un edificio scolastico, un centro culturale e degli uffici". Lo riferisce l'emittente statale ucraina Suspilne, citando un responsabile dell'autorità regionale.

10:05 Usa prendono le distanze da attacchi a Belgorod Gli Usa hanno preso le distanze dall'operazione nella regione russa di Belgorod di lunedi' scorsa, respingendo le accuse di Mosca di averla sostenuta. Un portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, si e' detto "scettico" durante un briefing con la stampa sulle notizie circolate sui social media secondo cui nell'operazione sarebbero state utilizzate armi fornite dagli Stati Uniti, ribadendo di non avere "incoraggiato o consentito attacchi all'interno del territorio russo. Spetta all'Ucraina decidere come condurre questa guerra", ha aggiunto

10:31 Lavrov: “La Nato come Hitler” L'attuale espansione della Nato è guidata dalle stesse ambizioni delle politiche hitleriane: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in occasione di un incontro internazionale di alti rappresentanti per le questioni di sicurezza. Lo riporta la Tass. «In effetti, l'espansione sconsiderata della Nato riflette le stesse idee di quelle che guidavano la politica della 'Drang nach Osten' (Spinta verso l'est) di (Adolf) Hitler», ha affermato Lavrov.