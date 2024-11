Guerra in Ucraina: attacco agli impianti energetici. Kiev bombarda il sud della Russia

05:56

Usa esorta Ucraina ad abbassare età reclutamento

Il governo di Joe Biden esorta l'Ucraina ad abbassare l'età di reclutamento nell'esercito, attualmente fissata a 25 anni, a 18 anni. In questo modo verrebbe notevolmente ampliata la platea dei soldati in settimane in cui le forze russe stanno inesorabilmente avanzando. "La semplice verità è che l'Ucraina attualmente non sta mobilitando o addestrando abbastanza soldati per rimpiazzare le perdite sul campo di battaglia e tenere il passo con la crescita militare della Russia", avrebbe dichiarato un funzionario di Washington ai media americani.