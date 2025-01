Ucraina, Zelensky domani da Mattarella e Meloni. Esercitazioni russe davanti a Sebastopoli

10:50

Ultima riunione del Gruppo Ramstein

Sarà preceduta dall'annuncio di un pacchetto da 500 milioni di dollari in aiuti militari a favore di Kiev la 25ma riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina, che riunisce oltre 50 Paesi dall'inizio dell'invasione russa del febbraio 2022. L'ultima riunione che si svolge durante l'amministrazione Biden ed è presieduta dal segretario alla Difesa Lloyd Austin. E forse l'ultima in assoluto: noto anche come "formato Ramstein", dal nome della base dove di solito si riunisce, il Gruppo è guidato, dall'inizio della guerra, dal Pentagono, principale strumento di coordinamento degli aiuti militari occidentali a Kiev. E non è chiaro se Trump, che ha ripetutamente lasciato intendere di voler lavorare per una fine in tempi rapidi della guerra, intenda portare avanti l'iniziativa. Tanto che per assicurarne la sopravvivenza con o senza il sostegno della prossima amministrazione Usa, c'è chi vorrebbe che la Nato ne assumesse la leadership. L'ultimo incontro di alto livello si era tenuto in settembre, mentre ad ottobre era stato fissato un vertice dei leader che doveva essere presieduto da Joe Biden. Ma il presidente era stato costretto a cancellare la visita in Germania a causa dell'uragano Milton. Alla riunione di oggi partecipa anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "Domani parteciperò a un incontro nel 'formato Ramstein', con ulteriori negoziati pianificati con partner a livello di ministri della difesa e comandanti militari. Il ministro della difesa ucraino, Rustem Umerov, è già in Germania e ha iniziato gli incontri iniziali", ha scritto su X.