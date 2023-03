Trump rivuole l'America. Il politologo: "Strada in salita. E lo zar resterebbe il nemico"

Un ex presidente pronto a riprendersi la scena a ogni costo, una nazione che potrebbe vivere nuove tensioni, con tutte le ricadute sul contesto internazionale. Andrew Spannaus, analista americano, fondatore del sito transatlantico.info e del podcast House of Spannaus, spiega perché la situazione è delicata, ma i margini dell’ex presidente rimangono limitati. L'ex presidente Usa, Donald Trump Andrew Spannaus, con il comizio in Texas Donald Trump sembra aver ufficialmente iniziato la campagna in vista delle presidenziali del prossimo anno. "Questo è il primo grande comizio fatto finora e avviene in un momento in cui è attesa l’incriminazione. Infatti buona parte del suo intervento si è concentrato sul fatto che la giustizia viene utilizzata contro di lui. Il tycoon tradisce una grande paura di avere guai giudiziari non solo a New York, ma anche altrove nei prossimi mesi". Quanto è probabile secondo lei l’incriminazione? Trump la sta usando per mobilitare la sua base? "Trump probabilmente vuole utilizzare questa minaccia di una mobilitazione popolare per frenare le iniziative nei suoi confronti. Va però ricordato che il caso di New York è quello meno significativo. Tra le varie indagini, le più serie sono in Georgia per interferenza nelle elezioni e l’inchiesta per l’assalto...