Londra, uomo armato di katana ferisce quattro persone: panico vicino alla metropolitana

Londra, 30 aprile 2024 – Terrore a Londra. Almeno quattro persone sono state ferite da un uomo armato di katana vicino alla stazione della metropolitana di Hainault, a Ilford, alla periferia nord-orientale della capitale inglese.

Lo riferisce il Telegraph, secondo cui l'uomo – di cui circolano alcune foto sui social con indosso una felpa gialla e armato – è stato arrestato. La notizia dell'arresto è stata confermata anche dal deputato Labour della circoscrizione Ilford North, Wes Streeting.

A sinistra uomo armato di katana a Londra; a destra i soccorsi nel quartiere di Hainault (X)

Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo "correre in giro con una spada da samurai" che "ha accoltellato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa". La stazione della metropolitana è stata chiusa dalla Metropolitan Police mentre sul posto sono arrivate numerose ambulanze.

La polizia: “Non è terrorismo”

L'accoltellamento multiplo di almeno quattro persone non è un atto di terrorismo. Lo ha dichiarato la polizia di Londra. "Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”, ha dichiarato il vicecomandante Ade Adelekan precisando che l'uomo finito in manette è un 36enne.

"Siamo stati chiamati poco prima delle 7 per la notizia di un veicolo che si era schiantato contro una casa nella zona di Thurlow Gardens. Ci sono state segnalazioni di persone accoltellate”, si legge nella nota diffusa dalla Met Police. “In questo momento ci risulta che il sospettato abbia poi aggredito alcune persone e due agenti di polizia”. E ancora: “Siamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti”.