Trump condannato per il caso Stormy Daniels, ma non andrà in carcere

New York, 10 gennaio 2025 – Donald Trump non andrà in carcere e non dovrà pagare alcuna multa per la vicenda dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Il giudice Juan Merchan ha pronunciato oggi la sentenza di "proscioglimento incondizionato" dopo che, a maggio dell’anno scorso, era stato emesso il verdetto di colpevolezza (emesso da una giuria di 12 cittadini newyorkesi) a carico del tycoon. Il 20 gennaio, dunque, Trump diventerà il primo presidente della storia americana con una condanna penale sulle spalle.

"Questo caso è stata una brutta esperienza ed un fallimento del sistema giudiziario di New York", ha detto il futuro inquilino della Casa Bianca che ha partecipato all'ultima udienza in videocollegamento, seduto vicino al suo legale Todd Blanche. "Sono innocente, è stata una caccia alle streghe politica per danneggiare la mia reputazione".

Trump ha anche preannunciato che avrebbe fatto ricorso contro la decisione la Corte Suprema aveva bocciato (5 voti contro 4) la richiesta avanzata dai sui avvocati di posticipare la lettura della sentenza. "Apprezzo il tempo e lo sforzo della Corte suprema nel cercare di rimediare alla grande ingiustizia che mi è stata fatta...Per il bene e la santità della presidenza, farò appello contro questo caso e sono fiducioso che la giustizia prevarrà", aveva scritto sul social Truth. Nella decisione della maggioranza si spiega che la richiesta di rinvio viene rigettata perché si tratta di un "processo di una corte statale che deve essere affrontato con il normale corso degli appelli". Ed inoltre si sottolinea che "il peso che la sentenza imporrà sulle responsabilità del presidente eletto è relativamente inconsistente dal momento che il giudice ha espresso l'intenzione di imporre il rilascio incondizionato".